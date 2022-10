﻿Spiele-Messe in Rostock: Das ist los am Wochenende

Die Hansemesse in Rostock-Schmarl wird zur größten Spielwiese Mecklenburg-Vorpommerns: Drei Tage präsentieren Aussteller neue Gaming- und Bastel-Trends. Kinder wie Erwachsene können sich beim Puzzeln, Modellboot-Fahren und kreativen Gestalten austoben.

Rostock. Mit einem Schwamm tupft Isabell behutsam Rosa auf die Rohkeramik – Buntes für die Bescherung. „Das wird ein Teelichthalter für Weihnachten“, sagt die Siebenjährige. Auch Mama Lisa Gundmann bemalt einen Rohling. „Wir basteln beide sehr gern und freuen uns, dass das hier wieder möglich ist.“

So wie dem Mutter-Tochter-Duo geht es vielen, die die Spielidee in Rostock besuchen. Zwei Jahre lang konnte die Messe coronabedingt nicht stattfinden. An diesem Wochenende haben sich die Hallen der Hansemesse endlich wieder in die wohl größte Spielwiese an der Ostsee verwandelt. Bastler, Strickfans und Modellbahnbauer, Puzzler und Zocker – jeder, der Spaß an einem kreativen Hobby hat, kann seiner Leidenschaft bei der Spielidee frönen. Tausende Besucher kosten das an insgesamt drei Messetagen aus.