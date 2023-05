﻿Spitzenforscher verlassen die Uni Rostock – weil MV zu wenig zahlt?

Rostock. Küsten- und Hochwasserschutz – es ist eines der großen Zukunftsthemen für Rostock, für ganz MV. Eines der wichtigsten Forschungsgebiete der kommenden Jahre. Doch ausgerechnet in diesem Bereich verliert die Universität Rostock einen ihrer bereits angesehensten und aufstrebendsten Juniorprofessoren: Dr. Arne Arns verlässt im Herbst die Uni.

Nach OZ-Informationen zieht es den Lehrstuhlinhaber für Küstenschutz und Küstendynamik an eine Hochschule in Süddeutschland. Auf eine unbefristete Stelle, die er zuletzt in der Hansestadt nicht hatte. Arns ist nicht der erste junge Spitzenforscher, der Rostock den Rücken kehrt – weil junge Spitzenforscher mit befristeten Professuren hingehalten werden und im Landesdienst MV deutlich weniger verdienen als in anderen Bundesländern.

Rostocker Uni verliert Experte für Meeresspiegelanstieg

Der Wechsel von Arns ist in der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät ein großes Thema: Der junge Professor war erst 2020 nach Rostock gekommen, hatte sich in der Fachwelt aber schnell einen Namen gemacht. In seiner Forschung widmet er sich einem Thema, das MV in den kommenden Jahrzehnten massiv beschäftigen wird: dem Klimawandel, zunehmenden Extremwetter-Ereignissen und dem Anstieg des Meeresspiegels.

Europaweit gilt Ingenieur Arns als Koryphäe auf seinem Gebiet, ist gefragter Ansprechpartner von staatlichen Institutionen und anderen Forschungseinrichtungen.

Junior-Professor Arne Arns hat noch die Professur für Küstenschutz und Küstendynamik an der Universität Rostock inne. © Quelle: privat

Dass er nun geht, könnte für die Uni zu einem Problem werden. Denn in absehbarer Zeit wird auch der „Senior“ der Fakultät, Prof. Dr. Fokke Saathoff, gehen. Der 65-Jährige steht vor dem Ruhestand und gilt ebenfalls als eine Instanz auf dem Gebiet des Küstenwasserbaus.

In einem anonymen Brief wird die „alte“ Uni-Leitung unter dem mittlerweile ausgeschiedenen Rektor Wolfgang Schareck scharf kritisiert: Arns hätte auf Saathoff folgen, Wissen und Sachverstand an der Uni bewahrt werden sollen. Doch Schareck habe es versäumt, Arns frühzeitig und langfristig zu binden.

Weggang von Uni Rostock wegen „persönlicher Lebensumstände“

Die Fakultät stehe nun ohne ausgewiesene Experten für das so wichtige Thema Küstenschutz da. Von einer Peinlichkeit für die älteste Uni im Ostseeraum ist die Rede. Dem Mediziner Schareck wird uni-intern seit Jahren vorgehalten, wenig Sinn für Ingenieurwissenschaften gehabt zu haben.

Die neue Uni-Leitung unter Rektorin Prof. Dr. Elizabeth Prommer will die Causa Arns nicht kommentieren. Universitätssprecherin Kirstin Werner verweist darauf, dass die Hochschule zu „Personalangelegenheiten und Verfahren“ grundsätzlich keine Stellung nehme. Arns bestätigt hingegen, dass er gehen wird. Die Vorwürfe gegen Schareck will er nicht bestätigen.

„Alle Seiten haben sich grundsätzlich korrekt verhalten“, so Arns. Die Uni und die Fakultät hätten „in konstruktiven und freundlichen Gesprächen“ versucht, ihn zum Bleiben zu bewegen. „Meine Entscheidung basiert auf meinen persönlichen Lebensumständen.“

Bayern zahlt Uni-Professoren mehr als MV

Innerhalb der Uni-Leitung wird Arns als „Spitzenforscher“ beschrieben. Sein Wechsel sei symptomatisch: In den vergangenen Jahren habe die Uni immer wieder junge Top-Leute verloren. Die waren zwar als sogenannte Juniorprofessoren angestellt, aber nur befristet und zu schlechteren Konditionen, als sie andere Bundesländer an ihren Hochschulen bieten – insbesondere finanziell.

Die Juniorprofessoren verdienen laut einer Tarif-Übersicht des Deutschen Beamten-Bundes (DBB) in MV 4769,20 Euro brutto im Monat. Kein anderes Bundesland zahlt so wenig. Schleswig-Holstein zahlt immerhin gut 110 Euro mehr, Baden-Württemberg sogar fast 700 Euro.

Auch bei den „regulären“ Professuren – W2 oder W3 – liegt MV in puncto Grundgehalt mit 7206,00 Euro am unteren Ende der Tabelle. In Bayern gibt es knapp 8000 Euro. Zudem sind die süddeutschen Bundesländer bei den „Leistungszulagen“ deutlich großzügiger: „Gute Wissenschaftler können in Bayern bis zu 2000 Euro mehr im Monat verdienen. Da können wir einfach nicht mithalten“, so eine Führungskraft der Uni Rostock.

Das zuständige Wissenschaftsministerium von Bettina Martin (SPD) reagiert auch nach mehreren Tagen nicht auf eine OZ-Anfrage zu den Abgängen von jungen Spitzenforschern an der Uni Rostock – auch nicht auf die Frage, ob das Land plant, die Gehälter zu erhöhen, um Fachkräfte zu halten.