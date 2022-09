﻿Kein Konzert im Mau-Club: Sportfreunde Stiller verschieben Termin für Rostock

Ausverkauftes Haus und keiner da: Sportfreunde Stiller müssen ihr Konzert am Freitag (23. September) in Rostock verlegen. Alle drei Mitglieder wurden vom Corona-Virus erwischt. Fans hoffen jetzt auf einen zeitnahen Ersatztermin.

Sportfreunde Stiller verschieben Termin für Rostock. Zuletzt waren sie beim Festival Jamel rockt den Förster in MV zu Gast.

Rostock. Das Konzert der Band Sportfreunde Stiller im Rostocker Mau-Club am Freitag ist abgesagt. Das Musik-Trio verkündete am Montagmachmittag über Instagram, dass alle drei Mitglieder positiv auf das Corona-Virus getestet wurden.

Der Auftritt in Frankfurt am selben Abend konnte somit ebenfalls nicht stattfinden. Auch der Mau-Club informierte via Instagram Kanal darüber, dass der Termin verschoben werden muss.

Neben Rostock werden auch die Konzerte in Dortmund (20.09.), Potsdam (22.09.) und Bremen (24. 09.) ausfallen. Ersatztermine möchte die Band so schnell wie möglich bekannt geben. Über die weiteren geplanten Auftritte in Dresden (26. 09.), Erfurt (27. 09.), Erlangen (28. 09.), Bayreuth (30. 09.) und Mannheim (01. 10.) wollen sie die Fans auf dem Laufenden halten.

Von OZ