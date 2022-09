﻿Sportfreunde Stiller, Subway to Sally, Lotte, Wanda: Diese Konzerte stehen in Rostock an

Der Konzertsommer in Rostock ist vorbei – Kultur gibt es aber weiterhin. Neben zahlreichen Veranstaltungen in der Rostocker Stadthalle haben auch die kleinen Bühnen einiges zu bieten. Die Ostsee-Zeitung stellt eine Auswahl aus Lesungen, Konzerten und Comedy vor.

Rostock. Im Herbst ist in Rostock einiges los – nicht nur in der Stadthalle. Auch im Mau Club (Warnowufer 56) und in der Moya Kulturbühne (An der Jägerbäk) wird Kultur geboten. Eine Auswahl:

Am 30. September kommt die Berliner Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth in den Mau-Club – statt wie ursprünglich geplant ins Moya. Seit die Band 2019 nach über 50 Shows und 65 000 verkauften Tickets in die lange Zwangspause ging, hat sie sich auf die nun anstehende "captcha Tour" gesehnt. Um das Warten zu überbrücken, haben die fünf Berliner einige neue Songs produziert.