﻿Lotte, Keimzeit, Wanda und Subway to Sally: Diese Konzerte stehen in Rostock im Herbst an

Der Konzertsommer in Rostock ist vorbei – Kultur gibt es aber weiterhin. Neben zahlreichen Veranstaltungen in der Rostocker Stadthalle haben auch die kleinen Bühnen einiges zu bieten. Die Ostsee-Zeitung stellt eine Auswahl aus Lesungen, Konzerten und Comedy vor.

Rostock. Im Herbst ist in Rostock einiges los – nicht nur in der Stadthalle. Auch im Mau Club (Warnowufer 56) und in der Moya Kulturbühne (An der Jägerbäk) wird Kultur geboten. Eine Auswahl:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 30. September kommt die Berliner Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth in den Mau-Club – statt wie ursprünglich geplant ins Moya. Seit die Band 2019 nach über 50 Shows und 65 000 verkauften Tickets in die lange Zwangspause ging, hat sie sich auf die nun anstehende "captcha Tour" gesehnt. Um das Warten zu überbrücken, haben die fünf Berliner einige neue Songs produziert.

Rock und Metal

Ein weiteres Highlight gibt es am 14. Oktober – dann kommen "Subway to Sally" in den Mau Club. Nach fünf Jahren Schaffenspause kehrten die Musiker 2019 mit ihrem Studioalbum "Hey!" zurück und enterten direkt die Top fünf der Albumcharts. Die Songs würden den Zustand unserer ins Wanken geratenen Welt zwischen Konsumterror und Fanatismus, Wachstumsprognosen und Untergangsszenarien wider, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Rostocker Mau Club steht ein weiteres Konzerthighlight an. Nachdem im August bereits die Beatstakes im ausverkauften Club für einen heißen Tanz sorgten, sollten am 23. September die Sportfreunde Stiller die Bühne rocken. Die Indie-Rock-Gruppe ist bekannt für Hits wie „Ein Kompliment“, „Applaus, Applaus“ oder den Fußball-WM-Hit „54, 74, 90, 2006“. Das Konzert war bereits ausverkauft, musste aber wegen der Corona-Erkrankung der Musiker verschoben werden. Der neue Termin ist der 26. Oktober. Karten behalten ihre Gültigkeit

Lesen Sie auch

Sie ist bekannt für Songs wie "Auf das, was da noch kommt" oder "Fuck baby, I'm in love". In diesem Jahr hat sie zudem bei der Sendung "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" teilgenommen – die Singer-Songwriterin Lotte. Am 24. November kommt sie in den Mau Club. Am 2. Dezember kommt die Berliner Rockband Milliarden nach Rostock. Stilistisch verortet die Band sich zwischen Punk, Indie-Pop und Deutschrock, immer wieder wird auch von Ähnlichkeiten zu Rio Reiser gesprochen.

Ein Heimspiel gibt es am 3. Dezember für die "Les Bummms Boys". Das Quintett aus Brass-Kapelle und Indie-Band steht für einen Mix aus Pop, Ska, Balkan und Rock 'n' Roll sowie Gute-Laune-Musik. Am 8. Dezember sind die Musiker von Keimzeit da.

Auch Konzerte in der Moya Kulturbühne

Auch Wanda kommen mit neuen Songs nach Rostock – am 27. November spielt die österreichische Rock-Band im Moya. Wanda stehen für einen Sound über Leben, Sehnsucht, Liebe und Tod. Bereits am 28. Oktober gibt es auf der gleichen Bühne deutschen Metal von Hämatom. Die vier Musiker gehen im Herbst mit jeder Menge neuem Material und vielen Gassenhauern auf die Straßen Europas, um ihre bis dato größte Tour in Angriff zu nehmen: Die "Liebe und Hass European Tour 2022". Sänger Thorsten Scharf betont: "Wir warten seit über zwei Jahren wirklich täglich darauf, dass es wieder losgeht. Ich glaube der Moment, wenn der Vorhang fällt und wir all diese glücklichen Gesichter wieder vor der Bühne sehen werden, wird an Emotionen nicht zu überbieten sein."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Comedy in der Kulturbühne

Neben Musik erwartet Besucher in Marienehe aber auch Comedy und Lesungen. Am 1. Oktober steht Lisa Eckhart mit ihrem Programm "Die Vorteile des Lasters" auf der Bühne. Es gehe darum, Sünden neu zu erfinden. Das Comedy-Programm geht am 6. Oktober mit Tahnee weiter. Die Komikerin, Parodistin, Schauspielerin und Moderatorin ist unter anderem aus der Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" bekannt. Aktuell ist sie auf Tour mit ihrem Live-Programm "Vulvarine".

Am 30. Oktober bringt der Stand-up-Comedian Markus Krebs Kneipenhumor ins Moya. Mit einem "unverwechselbaren Ruhrpott-Humor" katapultiere Markus Krebs im Sekundentakt clevere Pointen, Kalauer und Witze ins Publikum, heißt es in der Vorankündigung. Am 5. November wird es "Politisch inkorrekt" mit Faisal Kawusi. Er verspricht klare Kante gegen "die humorlosen Hater, Spalter und Ausgrenzer dieser Welt".

Schauspieler gibt Lesung

GZSZ-Fans können sich am 14. Oktober auf eine Lesung von Wolfgang Bahro im Moya freuen. Bahro spielt seit nunmehr 30 Jahren den Anwalt „Jo Gerner“ in der Soap. Der Anwalt mit dem fatalen Hang zu ungesetzlichen Handlungen ist längst Kult geworden. In seinen Memoiren „Immer wieder Gerner“ spricht Bahro ganz offen über sein Leben als Bösewicht. Geschrieben hat er das Buch gemeinsam mit Andreas Kurtz, dem Kolumnisten der Berliner Morgenpost.