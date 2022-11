﻿Für ein besseres Klima: Sportler pflanzen 2500 Laubbäume in der Rostocker Heide

Zum zweiten Mal in Folge fand am Samstag die Aktion „Mein Baum für Rostock“ statt. Rund 600 Menschen beteiligten sich – trotz Regen und eisiger Kälte. 2500 Erlen, Esskastanien und Hainbuchen wurden in der Rostocker Heide bei Gelbensande (Landkreis Rostock) gepflanzt.

Gelbensande. Dick eingepackt stapft Elisa am Samstagvormittag durch die Rostocker Heide bei Gelbensande (Landkreis Rostock). Ein eisiger Wind pfeift ihr um die Nase. Doch das macht der Sechsjährigen nichts aus. Mütze, Schal und Handschuhe schützen sie vor der Kälte. In der einen Hand hält das junge Mädchen eine Schaufel, in der anderen einen Setzling. Zusammen mit ihrem Papa Daniel Lemaitre ist sie auf der Suche nach einem geeigneten Platz für die Jungpflanze.

Insgesamt 2 500 Laubbäume gilt es anlässlich der zweiten Auflage der Aktion „Mein Baum für Rostock“ in die Erde zu bringen. Darunter Erlen, Esskastanien und Hainbuchen. Organisiert wird das Projekt vom Rostocker Citylauf e.V. und dem Team der Agentur Pro Event. Rund 600 Menschen sind am Wochenende gekommen, um sich zu beteiligen, wie Jörg Harmuth, Leiter des Forstamtes der Hansestadt Rostock verrät.

Aina Becker (27), Sebastian Knoop (36), Daniel Lemaitre (45) und Elisa (6) sind zum ersten Mal bei der Pflanzaktion dabei. © Quelle: Susanne Gidzinski

Große Resonanz bei Aktion „Mein Baum für Rostock“

Als die Idee im Frühjahr 2021 erstmals besprochen wurde, habe keiner geahnt, wie groß die Resonanz für die Pflanzaktion ausfallen würde. „Gemeinsam können wir einen echten Beitrag für einen gesunden Wald und somit auch ein besseres Klima leisten“, ist Harmuth überzeugt. „Wir sind total überwältigt. Aus einer kleinen Idee ist eine echte Aktion geworden, an der alle mitmachen können“ freut sich Organisator Roman Klawun von Pro Event.

Das lassen sich Matthias Hahn (50), seine Frau Franziska (37) und Söhnchen Finn (5) nicht zweimal sagen. Zu seinem 50. Geburtstag hat der Vater von seinen Arbeitskollegen 50 Setzlinge geschenkt bekommen. Gemeinsam mit seiner Familie und dem Team vom Autohaus Sachs in Rostock hat er sich bereits am frühen Vormittag an die Arbeit gemacht. Nach nur einer Stunde ist das Ziel erreicht: Alle Bäume stehen in einer Reihe. Stolz betrachten die fleißigen Helfer ihr Werk. „Das hat Spaß gemacht“, fasst Finn zusammen.

Firmen spenden für die Rostocker Heide

Nur wenige Meter weiter gönnen sich Sebastian Knoop (36) und seine Freundin Aina Becker (27) eine kurze Pause vom Buddeln. Es ist das erste Mal, dass sich das Paar an der Aktion beteiligen. Darauf gestoßen ist der 36-Jährige. „Ich fand die Idee dahinter toll und dachte, das wäre doch etwas für unsere Firma.“

Der junge Mann arbeitet bei Liebherr. Im Rahmen einer unternehmensinternen Lauf- und Rad-Challenge unterstützen die Mitarbeiter jedes Jahr verschiedene Projekte. „Wir sammeln die Startgelder und setzen diese dann für wohltätige Zwecke ein“, erklärt Knoop. Pro erlaufenen Kilometer gibt die Firma zusätzlich 3 Cent dazu. „Auf diese Weise haben wir Geld für 160 Bäume zusammenbekommen. Das ist wirklich schön.“