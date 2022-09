Nach „Fame“ und „Spring Awakening“ inszeniert Regisseur Stephan Brauer mit „Herr der Fliegen“ erneut mit Jugendlichen am Volkstheater: Für einige wie Martha-Luise Urbanek war es der Einstieg in eine professionelle Theaterlaufbahn.

Erste große Hauptrolle: Martha-Luise Urbanek in dem Musical „Spring Awakening“, das 2019 mit 33 Jugendlichen aus der Stadt und zwei Schauspielern am Rostocker Volkstheater umgesetzt wurde.

Rostock. „Theater bedeutet für mich Freiheit“, sagt Martha-Luise Urbanek. „Ich liebe es, in neue Welten einzutauchen, neue Figuren kennenzulernen und mich damit immer wieder selbst neu zu entdecken.“ Ihre erste große Hauptrolle spielte sie in dem Musical „Spring Awakening“, das 2019 mit 33 Jugendlichen und zwei Schauspielern am Rostocker Volkstheater umgesetzt wurde. Nach „Fame“ und „Spring Awakening“ inszeniert Regisseur Stephan Brauer mit „Herr der Fliegen“ nun zum dritten Mal mit Jugendlichen aus der Stadt: Für einige Akteure ist das der Einstieg in eine professionelle Bühnenkarriere. Dazu gehört auch Urbanek.

Jugend-Projekt als Einstieg in professionelle Bühnenkarriere

„Solange ich denken kann, spielt Theater in meinem Leben eine wichtige Rolle“, verrät die gebürtige Neustrelitzerin. Durch ihre Eltern – die Mutter Sängerin im Opernchor Neustrelitz, der Vater freischaffender Sänger – sei sie in einer Welt zwischen Kostümen, Masken, Texten und Musik aufgewachsen. „Meine ersten Schritte habe ich am Theater Neustrelitz gemacht“, sagt die junge Frau, die dort in verschiedenen Theaterjugendgruppen, im Chor und als Statistin mitwirkte, später ihr Freiwilliges Soziales Jahr dort absolvierte und kleinere Rollen übernahm.

2018 zog sie nach Rostock, um an der Hochschule für Musik und Theater klassischen Gesang zu studieren. „Parallel dazu habe ich bei ’Spring Awakening’ mitgemacht“, erinnert sich die 24- Jährige. Die Hauptrolle der „Wendla“ zu spielen, sei für sie eine tolle Möglichkeit gewesen. „Es war meine erste Musicalhauptrolle als Solistin auf großer Bühne“, sagt sie. Diese Erfahrung habe ihr Studium bereichert und ihr gezeigt, dass sie auf der Bühne über sich hinauswachsen könne. „Wenn die richtigen Leute dabei sind, macht es auch einfach unglaublich viel Spaß“, sagt Urbanek.

Casting für „Herr der Fliegen“ Casting-Termin für „Herr der Fliegen“: Dienstag, 13. September ab 16 Uhr im Volkstheater (Probebühne 1). Wer Lust hat, sich an dem Projekt zu beteiligen, kann sich dort mit einem kurzen Text (Ballade,Mini-Monolog oder Liedtext) vorstellen. Um Anmeldung mit Foto wird gebeten unter: theaterpaedagogik@rostock.de. Proben: Ab 20. September probt das Ensemble einmal pro Woche (dienstags 16.30 bis 18.30 Uhr) Grundlagen in den Bereichen Schauspiel, Bewegung und Gesang. Ab Februar 2023 ist eine Probenwoche in den Februarferien geplant sowie zeitintensive Endproben vor der Premiere.

Auf einer Theaterbühne würde sie auch nach dem Studium gern weiterhin stehen. „Nach dem Bachelor-Abschluss im Februar würde ich gern meinen Master im Bühnengesang machen und danach als Mezzosopranistin an einem Theater arbeiten“, sagt sie. Dass dieser Weg nicht immer leicht sei, sei ihr bewusst. „Ob man einen Job bekommt, ist letztlich ein Pokerspiel, aber solange mein Herz dafür brennt, kann ich mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen.“ An der Schauspielerei fasziniere sie vor allem eins: „Dass es einzigartig und aufregend ist. Man weiß nie, was noch alles kommt“, sagt sie und lacht.

Viele junge Talente in Rostock

„In der Stadt gibt es viele junge Talente“, freut sich auch Regisseur Stephan Brauer. Er muss es wissen: 2018 setzte er mit dem Musical „Fame“ – das von jungen Menschen an einer New Yorker Musicalschule erzählt – das erste Projekt mit 26 Jugendlichen um. 2019 folgte mit „Spring Awakening“, das sich ums Erwachsenwerden im 19. Jahrhundert dreht, eine weitere Musicalproduktion mit 33 jungen Rostockern.

Inszeniert nach "Fame" und "Spring Awakening" mit "Herr der Fliegen" sein drittes Musical mit Jugendlichen im Rostocker Volkstheater: Regisseur Stephan Brauer © Quelle: Dietmar Lilienthal

„Viele haben danach den Weg in Richtung Film und Fernsehen eingeschlagen, einige haben Schauspiel studiert, ein FSJ am Theater gemacht oder in verschiedenen Ensembles gespielt“, weiß Brauer. So studiere beispielsweise Alex Junge, der bei „Fame“ und „Spring Awakening“ auf der Bühne stand, heute Schauspiel in Stuttgart. Die ehemalige Darstellerin Lena Amtsberg sei als Filmregisseurin bei freien Projekten tätig. „Die Jugendproduktionen sind Sprungbretter für große Karrieren aber auch für neue Freundschaften“, sagt der Regisseur. „Es ist immer wieder toll, zu sehen, was man gemeinsam erreichen kann.“

Alex Junge in dem partizipativen Musical „Spring Awakening“ 2019 am Rostocker Volkstheater: Heute studiert er Schauspiel in Stuttgart © Quelle: Dorit Gaetjen

20 jugendliche Darsteller gesucht

Auch für die Neuproduktion des Musicals „Herr der Fliegen“ nach dem Roman von William Golding, das ab Mai 2023 im Großen Haus aufgeführt werden soll, werden insgesamt zwanzig junge Darsteller des Jahrgangs 2006 und älter gesucht. Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich. „Mitmachen kann jeder, der Spaß daran hat, auf der Bühne zu stehen, zu singen und zu tanzen. Egal welcher Herkunft, egal ob Junge, Mädchen oder Divers – jeder ist willkommen. Je vielfältiger das Ensemble ist, desto besser“, sagt Brauer.

Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe junger Menschen, die auf einer einsamen Insel gestrandet ist und sich mit einer Extremsituation konfrontiert sieht. Berauscht vom Gefühl der Freiheit und der Abenteuerlust, gerät das Zusammenleben schnell zu einem Kampf um Leben und Tod. „Es wird auf jeden Fall extrem“, verspricht er mit einem Augenzwinkern. Für Brauer ist die Arbeit mit dem Nachwuchs ein Herzensprojekt: „Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, dass ich etwas weitergeben kann, was mir selbst als junger Mensch am Theater vermittelt wurde“, sagt der Regisseur, der Ende der 80er Jahre als Statist an der Oper in Bonn seine ersten künstlerischen Schritte machte. „Wenn Menschen über sich hinauswachsen, ist das für mich einfach nur großartig.“