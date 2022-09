Das beliebte Bunker-Pubquiz geht in die nächste Runde. In zahlreichen Kneipen in Rostock, aber auch Stralsund wird jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat die Kneipen-Fragerunde, die im Kulturkombinat Bunker stattfindet, ausgestrahlt. Was dabei zu beachten ist, verrät die OZ im „Tipp des Tages“.