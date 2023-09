﻿Chris Tall in der Stadthalle Rostock: Comedian erobert die Herzen seiner Fans

Kostenfrei bis 12:11 Uhr lesen

Udo Lindenberg in „geheimer Undercover-Aktion“ in Rostocks Kunsthalle: „Absoluter Knaller!“

Promi-Besuch: Der Panikrocker teilt mit seinen Fans via Instagram, wie er in der Ausstellung in der Kunsthalle „spioniert“. Eigentlich sollte der Musiker und Likörelle-Maler schon vor einer Weile offiziell nach Rostock kommen, musste den Termin wegen eines kaputten Knies aber absagen.