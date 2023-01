﻿Stadt plant Neugestaltung der Südstadt: Was Rostocker sich erhoffen

Rostock. Mit ihren fast 15 000 Einwohnern gehört die Südstadt zu den beliebtesten Vierteln in Rostock. Dabei ist die letzte große bauliche Veränderung die einheitliche Wohnsiedlung in Plattenbauweise gewesen – und geht auf die DDR zurück. Jetzt plant die Stadt, die Gegend aktuellen Bedürfnissen, wie Nachhaltigkeit und Mobilität, anzupassen. Im Fokus stehen dabei dem Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft zufolge die bauliche Weiterentwicklung des Ortsteils, die Mobilität und die Erhaltung von Grün- und Freiräumen.

Um ein genaues Konzept zu erarbeiten, ruft die Stadtverwaltung jetzt das „Studio Südstadt“ ins Leben. Dahinter verbergen sich drei Veranstaltungen, die Bürgern ermöglichen, ihre persönlichen Präferenzen und Ideen vorzustellen. Ziel ist, mit ihnen zu erarbeiten, wie das Viertel in Zukunft aussehen kann. Das Ergebnis soll als Basis für einen Bebauungsplan dienen.

„Studio Südstadt“ – was erwartet Rostocker?

Die Neugestaltung bezieht sich vor allem auf das Wohnquartier. Ausgenommen von der Maßnahme sind etwa das Baugebiet Groter Pohl, der Bereich um die Stadthalle, der Uni-Campus und das Klinikum.

Das erste Studio findet am 25. Februar in der Stadthalle statt. Es soll Rostockern ermöglichen, mit Vertretern des Ortsbeirates, der Wohnungsgesellschaften und der Stadtverwaltung zu diskutieren. Weil das Vorhaben Teil des Forschungsprojektes XR-Part ist, kommen in den Folgetagen Virtual und Augmented Reality zum Einsatz. Bürger können zum Beispiel an der Lomonossowstraße stehen und durch Smartphonekameras die Realität sehen, sie aber gleichzeitig mit virtuellen Bildern ergänzen.

Gestaltung der Südstadt: Rostockern mangelt es nicht an Ideen

Vorschläge für eine bessere Zukunft hat mancher Bürger aber ganz ohne digitale Unterstützung parat. „Mir fehlt die Gastronomie – Cafés und Kneipen“, sagt Roland Possehl aus Biestow, der am Dienstag Besorgungen im Südstadt-Center erledigt. Dadurch gebe es keinen vernünftigen Treffpunkt, betont er. „Da bräuchte es Überlegungen, wie man die Leute zusammenbringt.“ Außerdem wünscht sich der 52-Jährige mehr Grün, und, dass die neuen Planungen auch Radwege umfassen. „Die existieren zum Teil, zum Teil nicht. Da kämpft man gegen Autofahrer an.“

Roland Possehl (52) vermisst im Rostocker Süden Restaurants. Der Mangel an Gastronomie sorgt aus seiner Sicht auch für mangelnden Austausch zwischen den Menschen. © Quelle: Jessica Orlowicz

Anni Busch ist Mutter eines dreijährigen Kindes und fokussiert bei der Frage, welche Änderungen es braucht, die junge Zielgruppe. Neben dem Kringelgrabenpark eine Grünfläche zu haben, die dem Nachwuchs Platz zum Toben biete, wäre schön, findet die 26-Jährige. Sie betont: „Ohne Raucher und Hunde.“ Über einen Brunnen und einen Sportplatz würde sie sich ebenso freuen, denn auch die Südstädterin vermisst einen Ort der Begegnung.

Damit der nicht verdreckt wird, wünscht sich Lewin Proch, der in dem Viertel arbeitet, mehr Mülleimer. Angesichts der vielen Autos, die im Wohngebiet dicht an dicht stehen, spricht er sich außerdem für Parkhäuser in Neubauten aus. Doch auch dann lautet sein Fazit: „Die KTV finde ich ansprechender.“ Eine Aussage, die der 25-Jährige mit den Geschäften begründet, die im Szeneviertel immer wieder die Erdgeschosse der Gebäude zieren. „Das wirkt lebendiger“, meint er. Sein Tipp: sich bei der Planung der Südstadt eine Scheibe abschneiden.

Klar ist: Veränderung muss her

Um Kritik, Lob oder Ideen an die Richtigen zu adressieren, plant die Stadtverwaltung bereits die beiden „Studio Südstadt“-Folgetermine. Das zweite Treffen finde noch vor den Sommerferien statt, heißt es aus dem Amt für Bürgerkommunikation und Wahlen, das darauffolgende im Herbst. Was sich bei den Terminen ergibt, wollen die Zuständigen künftig über eine Webseite transparent nach außen kommunizieren – die existiert allerdings noch nicht.

Was feststeht, ist, dass der Rostocker Süden einen neuen Anstrich gut vertragen könnte. „Es gibt Orte, da war ich schon als Kind, die haben sich nicht verändert“, sagt Petra Eggers.

Petra Eggers (54) arbeitet in der Südstadt und ist rundum zufrieden mit dem Stadtteil. © Quelle: Jessica Orlowicz

Trotzdem hat das Viertel zahlreiche Befürworter, wie die 54-Jährige beweist. „Wenn ich mir jetzt irgendeinen Stadtteil zum Wohnen aussuchen könnte, wäre es die Südstadt.“