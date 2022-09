Der Schauspieler Claude-Oliver Rudolph und das Musikduo U96 bringen den Jules-Verne-Klassiker „20 000 Meilen unter dem Meer“ als Fantasy-Musical auf die Bühne. Am 17. Oktober ist es in Rostock zu sehen.

Rostock. Der Stoff ist weltberühmt, die Präsentation ist neu. "20 000 Meilen unter dem Meer", der 1870 erschienene Science-Fiction-Klassiker von Jules Verne, kommt im Herbst auf die deutschen Bühnen. The Jules-Verne-Experience "20 000 Meilen unter dem Meer" ist am 17. Oktober 2022 um 20 Uhr in der Rostocker Stadthalle zu sehen. Tickets gibt es im OZ-Ticketshop.

Die literarische Vorlage war die Basis, diesmal wird der abenteuerliche Stoff aber als Fantasy-Musical präsentiert – ein Zusammenspiel von Licht und Sound mit Spezialeffekten. Zugrunde liegt eine Zusammenarbeit von Regisseur und Schauspieler Claude-Oliver Rudolph mit dem Musikduo U96.

Claude-Oliver Rudolph mit dem Musikern von U96. © Quelle: Anja Behrens

Den großen literarischen Stoff hat sich Claude-Oliver Rudolph vorgenommen, der ein großer Fan von Jules Verne ist. „Schon als Kind hab ich sehr viel gelesen, ich kenne fast alle Romane von ihm“, erzählt Rudolph bei seinem Besuch in Rostock über die Vorarbeit. Diese Kenntnis war für Claude-Oliver Rudolph ein Vorteil, als es an das Projekt ging. „Ich habe erst mal den Text kürzen müssen“, berichtet der Schauspieler, der den Stoff für die Bühne umgearbeitet hat. Und dazu hat er gleich den Originaltext etwas entrümpelt. Um die Handlung zu modernisieren, hat sich Rudolph als Jules-Verne-Kenner in anderen Romanen bedient, nämlich „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ und „Die geheimnisvolle Insel“. „Darin sind zwei Frauenfiguren, die auch gut in diese Handlung passen“, so Claude-Oliver Rudolph. Auf diese Weise wird die Handlung um Kapitän Nemo etwas zeitgemäßer gestaltet.

Konzipiert wurde mit „20 000 Meilen unter dem Meer“ eine audiovisuelle Show, die mit einem aufwendigen Licht- und Laserdesign zusätzlich verfeinert wird. Auf der Bühne nimmt das Spektakel ungewöhnlich große Dimensionen an, sie ist 15 Meter breit und sieben Meter hoch. Die Aufführung ist eine harmonische Verschmelzung von zeitgemäßer Popkultur und Bombast. „Hollywood trifft Wagner“, so nennt Claude-Oliver Rudolph das.

Claude-Oliver Rudolph: Schauspieler, Produzent, Drehbuchautor und Filmregisseur Schauspieler, Produzent, Drehbuchautor und Filmregisseur Claude-Oliver Rudolph wurde 1956 in Frankfurt/Main geboren. Bis zu seiner Einschulung lebte er bei seiner Großmutter in Frankreich. Mit 15 Jahren wurde Rudolph vom Theaterregisseur Werner Schroeter entdeckt und spielte später unter der Regie von Peter Zadek. Nach dem Abitur studierte Claude-Oliver Rudolph Philosophie, Psychologie und Romanistik sowie Film und Regie. Rudolph wurde vom Regisseur Rainer Werner Fassbinder engagiert und spielte mit Volker Spengler die Hauptrolle im Theaterskandal „Unter Aufsicht“. International bekannt wurde Claude-Oliver Rudolph im James-Bond-Film „Die Welt ist nicht genug“ (1999). Dem deutschsprachigen Publikum ist Rudolph unter anderem bekannt durch den Film „Das Boot“ (1981) von Wolfgang Petersen. Im TV wurde Claude-Oliver Rudolph bekannt durch die Fernsehserie „Rote Erde“ (1983) und den Mehrteiler „Der König von St. Pauli“ (1998).

Wichtig ist die Musik. „Wir kennen uns seit 1991“, sagt Claude-Oliver Rudolph über seine Zusammenarbeit mit dem Duo U96. Heute gehören zu U96 Hayo Lewerentz und Ingo Hauss. Die lange Verbundenheit mit U96 sieht Rudolph auch auf eine besondere Weise: „Ich habe in Wolfgang Petersens Film ‚Das Boot‘ mitgespielt, sie hatten später mit ihrer Version der Titelmusik Erfolg.“ Drei Singles begleiten die Veröffentlichung. Bereits erschienen ist „New Life“, nun erscheint das dazugehörige U96-Album. Die beiden Studio-Virtuosen Hayo Lewerentz und Ingo Hauss bezeichnen den Soundtrack als „zeitgemäße Lounge-Elektronik“. Wichtige weitere Titel, wie „Atlantis“ oder „Ich, Nemo“, bilden die Basis für das Album, das das Techno-Genre etwas weiter auslegt. Auch das gehört zum Gesamtkonzept von „20 000 Meilen unter dem Meer“, schließlich soll das Musical für alle Altersklassen geeignet sein, um in die märchenhafte Unterwasserwelt im wahrsten Sinne des Wortes einzutauchen. Für den Titel „Atlantis“ konnte sogar der Original-Interpret Donovan gewonnen werden, er hatte mit dem Erscheinen 1968 einen großen Hit.

Claude-Oliver Rudolph im Gespräch mit OZ-Reporter Thorsten Czarkowski (l.). © Quelle: Ove Arscholl

Claude-Oliver Rudolph, der als Schauspieler inzwischen eine lange und erfolgreiche Karriere vorzuweisen hat, wird noch heute weltweit gebucht, berichtet er. Er sieht sich mit diesem neuen Musical auch als Autor bestätigt. In diesem Karriereabschnitt kann er dem neuen Projekt auch einen humorvollen Aspekt abgewinnen. „Ich habe mich in 40 Jahren vom U96-Besatzungsmitglied zum U-Boot-Kommandanten hochgedient“, sagt Claude-Oliver Rudolph heute dazu.