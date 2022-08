Aufwendige Lichteffekte, schwindelerregende Akrobatik, erfolgreiche Eiskunstläufer und atemberaubende Kostüme: Nach zwei Absagen ist die beliebte Eisshow „Holiday on Ice“ aktuell für den Dezember geplant. Der Betrieb von Eisflächen ist jedoch sehr energieintensiv. Was die Chefin der Rostocker Stadthalle dazu sagt und warum Ticket-Besitzer ihre Karten umtauschen müssen.

Rostock. Faszinierende Shows voll bunter Farben, schillernder Kostüme, toller Effekte, waghalsiger Akrobatik und temporeicher Präzision: Darauf musste in der Rostocker Stadthalle in den vergangenen beiden Jahren verzichtet werden. 2020 musste die beliebte Eisrevue „Holiday on Ice“ pandemiebedingt abgesagt werden. Im Jahr 2021 folgte die erneute Absage eine Woche vor der Aufführung – nachdem die Show bereits Deutschlandpremiere in Grefrath (Nordrhein-Westfalen) gefeiert hatte.

Doch nun blicken die Veranstalter – trotz unsicherer Zeiten – optimistisch in die Zukunft, freuen sich auf das Veranstaltungshighlight, bei dem 40 der weltbesten Eiskunstläufer, darunter Olympioniken und Meister, ihr Können zeigen. Im Dezember soll die Show zurück auf dem Rostocker Eis sein. Sieben Vorstellungen sind vom 8. bis zum 11. Dezember geplant, jeweils 3000 Zuschauer können pro Aufführung dabei sein.