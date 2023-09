Gut betreut

CJD eröffnet erste Kita in Rostock – „Ein tolles Haus für Kinder und ihre Familien“

Rostock hat einen neuen Kindergarten: Das Christliche Jugenddorfwerk hat seine erste Tagesstätte in Brinckmansdorf eröffnet. In der Hansestadt läuft es gut mit den Kita- und Hortplätzen. In welchem Bereich noch Plätze frei sind.