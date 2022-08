Stadthalle Rostock und Hansemesse: Konzerte, Messen und Sport ab September

Die Sommerpause ist vorbei und in der Stadthalle erwarten die Besucher in den kommenden Wochen wieder zahlreiche Highlights. Was geplant ist und wie das Programm in der Hansemesse aussieht – ein Überblick.

Der irische Musiker Chris de Burgh tritt am 8. Oktober in Schwerin auf.

Rostock. Neben „Holiday on Ice“ erwarten die Besucher von Stadthalle und Hansemesse in den nächsten Wochen zahlreiche weitere Veranstaltungen. „Wir finden, dass wir viel zu wenig Veranstaltungen in den letzten Monaten hier hatten – erst Corona, dann Sommerpause“, so Stadthallen-Chefin Petra Burmeister. Aber nun gehe die Konzertsaison endlich wieder los.

Konzert-Höhepunkte im September und Oktober in der Stadthalle Rostock

Am 14. September findet der Nachholtermin für das Konzert der "Rap über Hass"-Tour der Berliner Hip-Hop-Formation K.I.Z statt. Am 28. September kommt – nach mehreren Verschiebungen – Santiano mit der "Wenn die Kälte kommt"-Tour in die Stadthalle, gefolgt von den No Angels einen Tag später, am 29. September.

Am 8. Oktober kommt mit Chris de Burgh ein echter Weltstar in die Stadthalle – auf den Tag elf Monate später als ursprünglich geplant. Zu hören sein werden Hits, wie "Don't pay the ferryman" oder "The lady in red".

Während ihrer Jubiläumstour zum 30-jährigen Bühnenjubiläum kommt Michelle am 15. Oktober in die Stadthalle. Ein weiteres Konzert steht am 20. Oktober mit Kim Wilde an. Einen gemütlichen, aber vor allem musikalischen Blues-Abend versprechen die Veranstalter am 21. Oktober beim Club-Konzert mit Harro Hübner & friends. Die Amigos geben am 29. Oktober ihre Jubiläumstournee.

Nicht nur Konzerte in der Stadthalle Rostock

Neben Konzerten finden in der Stadthalle auch zahlreiche andere Veranstaltungen statt. Bereits am Freitag wartet die nächste Show auf Besucher der Stadthalle. Torsten Sträter stellt sein Programm, "Schnee, der auf Ceran fällt", vor. Am 28. und 29. Oktober kommt Jürgen von der Lippe für Lesungen in die Stadthalle.

Auch sportlich geht es in den kommenden Wochen zu. Die Basketballer der Rostocker Seawolves tragen ihre Heimspiele in der Stadthalle aus. Der Vorverkauf für die Spiele der Basketball-Bundesliga hat begonnen.

Konzerte, Kunst, Tagungen in der Hansemesse Rostock

Kaum ist die Van-Gogh-Ausstellung in der Rostocker Hansemesse beendet, warten auch schon die nächsten Messen.„Es geht jetzt bei uns Schlag auf Schlag. Wir sind ab September wieder mit wechselnden Veranstaltungen dabei“, so Andreas Markgraf.

Start ist am 1. September mit der traditionellen Zukunftskonferenz Wind&Maritim, gefolgt von der Pflegemesse vom 6. bis 8. September. "Eine Branche, die es verdient hat, dass hier wieder Vor-Ort-Veranstaltungen stattfinden und man sich austauschen kann." Erwartet werden 3500 Pfleger und Therapeuten aus ganz MV.

Am 12. September findet ein großer Wandel in der Hansemesse statt – die Messehalle wird zur Konzertlocation. Nach zwei Jahren voller Verschiebungen treten die Böhsen Onkelz auf – die Show ist ausverkauft. Es folgt die größte Baumesse des Landes, die Robau (23. bis 25. September). Die internationale Rassehunde-Ausstellung folgt am 1. und 2. Oktober.