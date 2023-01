﻿Stadthalle Rostock zu teuer? Bürgerschaft erlässt Empor und Seawolves Mietkosten

Rostock legt kräftigstes Jobwachstum in MV hin – Chancen aber ungleich verteilt

Die Hansestadt Rostock hat in den vergangenen zehn Jahren am meisten Jobs in MV aufgebaut. An der Mecklenburgischen Seenplatte hat die Zahl der Arbeitslosen hingegen stark zugenommen. Die CDU fordert mehr Wirtschaftsförderung in den ländlichen Regionen.