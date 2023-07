﻿Stadtrundfahrt in Rostock und Warnemünde: Was kostet das? Lohnt es sich?

Anschlag oder Vandalismus?

Die „Nudeloper“ in Gnoien ist ein beliebtes Restaurant in der Kleinstadt. Jetzt wurde ein Anschlag wohl mit einem Luftgewehr auf einen Lagerraum der Gaststätte verübt. Steckt dahinter Vandalismus oder hegt der Täter gar Hass auf den prominenten Inhaber? In letzten Tagen gab es mehrere Vorfälle in Gnoien.