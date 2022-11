﻿Stadtwerke legen Preise für 2023 fest: So teuer werden Strom und Gas in Rostock

Die ersten Kunden hatten die Post bereits im Briefkasten: Die Stadtwerke Rostock haben ihre Strom- und Gas-Preise für 2023 festgelegt. Die Energie wird zum Teil massiv teurer, allerdings nicht so teuer wie noch vor Wochen befürchtet. Was Strom und Gas kosten – und warum es auch gute Nachrichten für Mieter gibt.

Die Rostocker Stadtwerke haben ihren Kunden per Brief die neuen Gaspreise mitgeteilt.

Rostock. Es sind keine guten Nachrichten, die dieser Tage Zehntausenden Rostockern per Brief ins Haus flattern – aber auch sie sind auch nicht so dramatisch, wie noch vor einigen Wochen befürchtet: Die Stadtwerke Rostock AG hat ihre neuen Preise für Strom und Gas festgelegt, die ab dem 1. Januar 2023 gelten sollen.

Gas wird nach Angaben von Stadtwerke-Vorstand Ute Römer im Schnitt 45 Prozent teurer, Strom sogar 71 Prozent. Für etliche Kunden dürfte die Erhöhung aber deutlicher ausfallen: Der OZ liegen Rechnungen vor, nach denen sich die für viele Gas-Kunden die Preise sogar verdoppeln.

So viel kostet Strom in Rostock

Die Stadtwerke tun sich schwer damit, konkrete Preise pro Kilowattstunde Strom zu nennen. Denn was ein Kunde am Ende bezahlen muss, hängt von seinem Tarif, der Laufzeit und davon ab, ob er Bestands- oder Neukunde ist. Nach OZ-Informationen sollen Bestandskunden künftig aber um die 40 Cent je Kilowattstunde Strom bezahlen. Laut Vergleichsportal Verivox sind die Stadtwerke Rostock damit noch günstig: Neukunden bei anderen Versorgern, die ihren Strom in der Hansestadt anbieten – Vattenfall zum Beispiel –, zahlen aktuell um die 60 Cent.

„Für einen Bestandskunden im Tarif Ostsee-Strom Flex mit einem Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden bedeutet die Preisanpassung zum Beispiel zusätzliche Kosten von durchschnittlich 41 Euro pro Monat. Der Preis für unsere Privatkunden steigt durchschnittlich um 71 Prozent“, nennt Stadtwerke-Sprecher Alexander Christen, ein Beispiel. Für viele Familien dürfte es aber nicht bei „nur“ 41 € mehr im Monat bleiben: Eine vierköpfige Familie verbraucht nämlich im Durchschnitt zwischen 3500 und 4000 Kilowattstunden.

Das kostet künftig Gas

Beim Erdgas haben die Stadtwerke den Preis pro Kilowattstunde für Privatkunden offenbar auf 13,14 Cent je Kilowattstunde festgelegt. In diesem Jahr haben viele Bestandskunden noch weniger als sieben Cent bezahlt. Aber: Auch beim Gas zahlen Bestandskunden bei den Stadtwerken deutlich weniger als bei anderen Versorgern. Für Neukunden in Rostock ist bei Verivox aktuell Montana der günstige Anbieter. Dort kostet die Kilowattstunde Gas 19,70 Cent pro Kilowattstunde.

Das Rechenbeispiel der Stadtwerke: „Für einen Bestandskunden im Tarif Erdgas Flex mit einem Jahresverbrauch von 15 000 Kilowattstunden bedeutet die Preisanpassung zum Beispiel zusätzliche Kosten von durchschnittlich 54 Euro pro Monat. Der Preis für unsere Privatkunden steigt durchschnittlich um 45 Prozent“, so Unternehmenssprecher Christen.

Wird Fernwärme gar nicht teurer?

Offen ist noch, ob die Fernwärme in Rostock teurer wird. „Die Preise für Fernwärme in 2023 prüfen wir im Moment noch und werden unsere Kunden rechtzeitig informieren“, so Christen. Die Stadtwerke erzeugen einen Großteil der Heizenergie, die sie verkaufen, im eigenen Kraftwerk in Marienehe. Dort wird Erdgas verfeuert. Zudem haben die Stadtwerke einen riesigen Wärmespeicher mit Warmwasser in Betrieb genommen. Der soll ab kommendem Jahr mit Windstrom warmes Wasser produzieren. Auch die Abwärme des Steinkohlekraftwerks im Seehafen wird für das Fernwärmenetz genutzt. Zudem gibt es Forderungen, auch die Wärme der Müllverbrennungsanlage – ebenfalls im Rostocker Seehafen – zum Heizen zu nutzen.

Ute Römer ist Vorstand der Stadtwerke Rostock. © Quelle: Stadtwerke Rostock/Margit Wild

Zwei Drittel aller Haushalte in der Hansestadt beziehen Fernwärme. Gute Nachrichten gibt es bereits für all jene, die Mieter bei einer großen Wohnungsgenossenschaften oder Gesellschaften in der Hansestadt sind: „Mit den Wohnungsgesellschaften haben wir langfristige Vereinbarungen über die Fernwärmepreise.“

Wie wirkt sich die „Energiebremse“ aus?

Noch offen ist, wie genau die Energiepreis-Bremse sich auf die neuen Tarife der Stadtwerke auswirken wird. „Wir begrüßen, dass die Bundesregierung Hilfe für unsere Kunden auf den Weg bringt. Bei der Umsetzung sind im Moment noch viele Punkte unklar“, sagt Vorstand Ute Römer.„Unsere Kunden können sicher sein, dass wir alle Entlastungen, wie vom Gesetzgeber vorgegeben, umsetzen und sie darüber informieren werden. Privatkunden müssen nicht selbst tätig werden und nichts beantragen.“

Wie wollen die Stadtwerke die Preise „deckeln“?

Sowohl Römer als auch Vorstandschef Oliver Brünnich haben die Stadtwerke auf „grünen Kurs“ eingeschworen. Im Klartext: So schnell wie möglich will der stadteigene Versorger seinen Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen decken. So ist beispielsweise ein riesiger Wärmetauscher in Planung, der die „Abwärme“ der Fäkalien im Rostocker Klärwerk nutzen und zu Heizenergie machen soll. Römer: „Eine klimaneutrale Energieversorgung in Rostock soll die Energiepreise stabilisieren und uns unabhängig von fossilen Energieträgern machen.“ Sie stellt sogar in Aussicht, dass die Preise schon bald wieder sinken könnten: „Wir beobachten die Einkaufspreise und sind bestrebt, etwaige Preissenkungen so schnell wie möglich an unsere Kunden weiterzugeben.“

Warum sind die Stadtwerke vergleichsweise günstig?

Die Stadtwerke verfolgen beim Einkauf der Energie seit Jahren eine „Misch-Strategie“. Im Klartext: Während viele, gerade kleinere Versorger Strom und Gas kurzfristig – mitunter sogar zu tagesaktuellen Preisen – einkaufen, kaufen die Stadtwerke große Menge langfristig ein. Nach OZ-Informationen wirkt sich das nun positiv für die Kunden aus. Die Stadtwerke haben noch „Energie-Kontingente“ aus der Zeit vor dem russischen Angriff auf die Ukraine und vor dem rasanten Anstieg der Preise.