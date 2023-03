﻿Gas an den Börsen günstiger als vor dem Krieg: Wann senken die Stadtwerke Rostock die Preise?

An den Börsen befinden sich die Preise für Erdgas im Sinkflug. Im Interview erklärt Ute Römer, Vorstandsmitglied der Stadtwerke Rostock, warum die günstigen Konditionen nicht sofort an die Kunden weitergegeben werden und warum der Strom trotz Erneuerbarer Energien so teuer ist.

Rostock. Gas ist so günstig wie lange nicht. Zumindest „auf dem Parkett“: An der Leipziger Energiebörse EEX, an der sich die großen Versorger mit dem Brennstoff eindecken, kostete die Gigawattstunde am Freitag gerade mal 52,42 Euro – 37 Euro weniger als noch vor Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kunden – auch in Rostock – ächzen aber noch immer unter den hohen Energiepreisen. Ute Römer, Vorstandsmitglied der Stadtwerke Rostock AG, erklärt, wie es für Kunden und ihr Unternehmen weitergeht.

Frau Römer, die Gaspreise sind an den Börsen in den Keller gerauscht. Wann senken Sie die Preise für Ihre Kunden in Rostock und Umgebung?

Ja, die Preise an den Börsen sind gesunken. Wir sind aber bei Weitem noch nicht auf dem Niveau der Vorjahre. Ende 2019 zum Beispiel bewegten sich die Preise zwischen 1 und 1,8 Cent pro Kilowattstunde. 2022 hatten wir dann Preise von über 33 Cent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Moment ist das Preisniveau immer noch rund vier Mal so hoch wie vor der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg. Das heißt: Für die Verbraucher ist in den kommenden Monaten noch keine weitere Entlastung in Sicht.

Aber zumindest ein wenig Entlastung für die Endkunden scheint doch drin zu sein …

Die Kunden werden im Moment durch die Preisbremsen der Bundesregierung entlastet. Aber wir arbeiten daran, sobald es möglich ist, unter das Niveau der Preisbremsen zu kommen. Bei der Wärme liegen unsere Preise schon darunter. Wenn sich die Beschaffungspreise an den Märkten längerfristig auf einem niedrigeren Niveau einpegeln, können wir die Preise für unsere Kunden entsprechend nach unten anpassen. Allerdings mit etwas Zeitverzug.

Wieso das? Warum können Sie die Preise nicht direkt an die Kunden weitergeben?

Wir verfolgen eine Einkaufsstrategie, die langfristig ausgerichtet ist und die Risiken im Blick hat. So können wir eine Preisstabilität bieten. Es gibt Anbieter, die bei der Beschaffung eine andere, kurzfristigere Strategie verfolgen. Als die Preise am Energie-Markt 2021 stark gestiegen sind, kündigten einige dieser Anbieter die Lieferverträge mit ihren Kunden.

Wie sieht denn die Strategie der Stadtwerke aus?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir setzen auf eine langfristige, möglichst risikoarme Beschaffung. Kommunale Versorger – so wie wir – beschaffen den Großteil der benötigten Energiemengen nicht kurzfristig für den nächsten Tag. Denn das wäre hochspekulativ. Die tagesaktuellen Preise des sogenannten Spotmarkts, von denen Sie sprechen, schwanken nämlich stark und können auch ganz schnell wieder nach oben klettern. Wir hingegen kaufen Strom und Gas in Teilmengen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein – und zwar mehrere Jahre im Voraus.

Das hat aber zur Folge, dass Ihre Kunden einen Preissturz wie jetzt an den Börsen nicht sofort weitergereicht bekommen …

Das ist richtig. Jedoch geht die Preisentwicklung nicht nur in eine Richtung. Steigende Preise, wie wir sie im letzten Jahr an den Börsen sahen, wirken auch nicht sofort auf die Endkundenpreise. Somit haben unsere Kunden entsprechend ihrem Vertrag eine gewisse Sicherheit. Durch die langfristige Beschaffungsstrategie werden die Preisausschläge sozusagen geglättet. Unsere Kunden profitieren davon, denn die Preise sind zu Beginn des Jahres nicht so stark gestiegen.

Lesen Sie auch

Warum kaufen Sie nicht einfach jetzt große Mengen günstig ein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was verstehen Sie unter günstig? Können Sie sagen, der aktuelle Preis von heute sinkt nicht noch weiter? Wir haben leider keine Glaskugel, mit der wir sehen können, wie sich die Preise entwickeln werden und ob jetzt der richte Zeitpunkt für die Beschaffung ist. Der Markt ist im Moment noch nicht wieder auf dem Preisniveau, wo er mal war.

Wir verfolgen unsere Strategie über mehrere Jahre. Wir alle haben 2022 gesehen, welche Folgen es haben kann, wenn Lieferanten alles auf eine Karte an den Energie-Börsen setzen: Wer einen Großteil seiner benötigten Energie in so einer Situation wie Mitte 2022 kaufen musste, muss seine Endkundenpreise entweder sehr kurzfristig und sehr drastisch wieder erhöhen oder er musste eventuell Kunden kündigen.

Allein 2021 mussten 39 Versorger Insolvenz anmelden. Hunderttausende von Kunden wurden aus ihren laufenden Verträgen gekündigt. Als kommunales Unternehmen sind wir verpflichtet, das Risiko so gering wie möglich zu halten, und dürfen auf keinen Fall spekulieren.

Gilt das alles auch für den Strom?

Diese Strategie gilt auch für Strom. Mittlerweile wird knapp die Hälfte des Stroms in Deutschland aus Erneuerbaren Energien erzeugt, dennoch sind konventionelle Quellen, wie zum Beispiel Kohle oder Erdgas, notwendig, um den Energiebedarf zu decken. Rund zehn Prozent des Stroms wird in Deutschland aus Erdgas erzeugt. Da der Gaspreis durch den Ukraine-Krieg stark gestiegen ist, ist somit auch der Strom teurer geworden. Langfristig wird die Umstellung auf Erneuerbare Energien uns unabhängig von fossilen Energieträgern machen.

Warum sinken die Preise an den Energiebörsen eigentlich gerade wieder? Krieg ist ja leider noch immer und Russland liefert kein Gas mehr …

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Preise am Energiemarkt sind schon seit 2021 stark gestiegen: Die Weltwirtschaft zog nach dem Corona-Lockdown stark an, was zu einer erhöhten Nachfrage führte. Gleichzeitig hat Russland seine Gaslieferungen 2022 schrittweise bis zum kompletten Lieferstopp reduziert. Verschärft wurde die Situation auch durch Wartungsarbeiten und den Ausfall von Atomkraftwerken in Frankreich, weshalb verstärkt Gas zur Stromerzeugung eingesetzt werden musste.

Das alles hat zu einer regelrechten Explosion der Gaspreise geführt. Im Großhandel war der Preis für Gas zwischenzeitlich um das Zehnfache im Vergleich zu Anfang 2021 gestiegen. Nun helfen uns die milde Witterung und gut gefüllte Gasspeicher. Deshalb fallen die Preise an den Beschaffungsmärkten wieder. Wenn das so bleibt, wird das auch bei den Kunden ankommen.