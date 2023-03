﻿Städte und Gemeinden am Limit: Braucht MV eine Obergrenze für Flüchtlinge?

Es sind deutliche Worte von einem Bürgermeister: „Wir wollen helfen, aber wir können nicht mehr“, sagt Bad Doberans Rathaus-Chef Jochen Arenz. Weil es vielen Städten und Gemeinden in MV mittlerweile so geht, fordert die Landes-CDU nun eine Obergrenze für Flüchtlinge. Was die bringen soll und welche Reaktionen es darauf gibt.

Rostock/Schwerin. Selbst in Kleinstädten gibt es kaum mehr freie Wohnungen, Kita- und selbst Schulplätze sind Mangelware und auch Ärzte fehlen: Die Kommunen in MV geraten angesichts weiter steigender Flüchtlingszahlen mehr und mehr an ihre Grenzen. Braucht das Land nun eine Obergrenze für Flüchtlinge? Ja, sagt die CDU im Land und will die Zuwanderung in den Nordosten begrenzen.

Im Klartext: Deutschland soll nur eine bestimmte Anzahl an Flüchtlingen pro Jahr aufnehmen. „Das ist keine Willkür. Es geht darum, dass wir die Städte, die Gemeinden, die gesamte Gesellschaft nicht überfordern“, sagt der Fraktionschef im Schweriner Landtag, Franz-Robert Liskow. Unterstützung für den Plan kommt von der kommunalen Ebene – wenn auch mit „Einschränkungen“.

CDU über Geflüchtete in MV: „Gesellschaft ist überfordert“

Neu ist eine Obergrenze nicht: 2018 einigte sich die damalige Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD in den Koalitionsverhandlungen auf ein Maximum an Zuwanderern pro Jahr. „Ob 200 000 Menschen, eine Viertelmillion oder auch mehr: Wir brauchen einen Wert, bei dem das ganze System noch funktioniert“, sagt Liskow. Derzeit sei das nicht mehr der Fall.

Franz-Robert Liskow (CDU): „Die Obergrenze hat damals funktioniert.“ © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

„Wir brauchen mehr Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen – und wir müssen abgelehnte Asylbewerber konsequenter abschieben. Viele Menschen haben doch schon den Eindruck, dass jeder bei uns reindarf – und dann auch bleiben kann“, so Liskow. Die EU müsse mit Drittstaaten, wie der Türkei, wieder Abkommen schließen, dass diese Flüchtlinge vorerst bei sich behalten. Zumindest in Sachen Erstaufnahme-Kapazitäten kommt das Land den Kommunen bereits entgegen: Bis Jahresende will Innenminister Christian Pegel (SPD) deutlich aufstocken, kündigte er am 23. März vor dem Landtag an.

„Wirtschaftsflüchtlinge können wir nicht aufnehmen“

Eine Obergrenze – mit dem Begriff tut sich Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) schwer. Aber auch er fordert, dass Bund und Land eingreifen müssen: „Wir haben keine Kita-Plätze mehr, keine freien Wohnungen. Die Mieten explodieren in unserer Stadt. Und das hat Folgen: Firmen finden keine Arbeitskräfte mehr, weil die keine Wohnungen mehr bekommen. Es geht bei dem Thema Flüchtlinge nicht mehr um das Wollen: Wir können einfach nicht mehr“, so der Rathaus-Chef.

Sein Appell: „Wir sollten uns endlich an das Grundgesetz halten und politisch verfolgten Menschen Asyl gewähren, diese gut integrieren und betreuen. Wirtschaftsflüchtlinge aber können wir nicht aufnehmen.“

Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos): „Wir wollen helfen. Aber wir können nicht mehr.“ © Quelle: Sabine Hügelland

Auch Tino Schomann (CDU), Landrat im Landkreis Nordwestmecklenburg und seit Wochen mit dem Streit Thema Upahl befasst, ist für eine Begrenzung. „Der Bund muss begrenzen und steuern.“ Auch „sein“ Landkreis wolle helfen, „aber die kommunale Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte ist mit den anhaltend hohen Zuweisungen an Asylbewerbern überfordert und braucht Hilfe, um wieder in die Lage versetzt zu werden, helfen zu können“.

Greifswalds OB: Brauchen Einwanderungsgesetz

Die großen Städte im Land hingegen lehnen eine Obergrenze ab – selbst wenn auch sie seit Wochen mit Diskussionen, Streit und Demonstrationen rund um das Thema zu tun haben. „Bei der Obergrenze stelle ich mir eine Frage: Was machen wir, wenn die Zahlen erfüllt sind und trotzdem weitere Flüchtlinge kommen? Wir können keine Mauer so hoch bauen, dass sie nicht doch überwunden wird“, so Stefan Fassbinder (Grüne), Oberbürgermeister in Greifswald. Er fordert, dass Deutschland endlich ein Einwanderungsgesetz brauche: „Wir brauchen 500 000 Einwanderer pro Jahr, um unseren Arbeitskräftebedarf zu decken. Das muss aber gesteuert und für alle Ebenen planbar erfolgen. So drängen wir auch die illegale Migration zurück.“

Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) sagt: „Wir sind gesetzlich verpflichtet, Schutzsuchende unterzubringen und zu versorgen. Dafür ist stadtweites Engagement erforderlich, ein breit aufgestelltes Hilfenetzwerk, das wir in Rostock haben.“ Auch Ulrike Seemann-Katz vom Flüchtlingsrat MV lehnt eine Obergrenze ab: „Die wäre gesetzlich illegal. Und sie würde nichts bringen: Illegale Migranten hält das nicht ab.“