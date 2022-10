﻿Wie Rostock der Partnerstadt Panajachel in Guatemala hilft

Seit 2018 pflegt Rostock eine Städtefreundschaft mit der guatemaltekischen Gemeinde Panajachel. Eine Delegation ist jetzt fünf Tage zu Besuch, um von der Hansestadt in Sachen Stadtgestaltung zu lernen.

Rostock. Rostock hat Freunde auf der ganzen Welt. So auch in Guatemala. Seit 2018 pflegt die Hansestadt eine enge Partnerschaft mit Panajachel, einer Ortschaft im Westen des zentralamerikanischen Landes. Um die Zusammenarbeit zu vertiefen und Know-how in Sachen Stadtgestaltung mitzunehmen, ist nun eine Delegation der kleinen 11 000-Einwohner Gemeinde zu Besuch in an der Ostsee.

César Pablo Piedrasanta Rodríguez, Bürgermeister von Panajachel, erhofft sich viel vom Besuch. „Rostock ist eine sehr entwickelte Stadt“, sagt er. „Und wir können viele Erfahrungen sammeln, um auch unsere Stadt so schön zu gestalten.“ Senator Chris von Wrycz Rekowski hieß die Delegation am Donnerstag bereits im Rathaus willkommen. „Wir freuen uns, wenn wir Brücken überall in die Welt haben“, betonte er.