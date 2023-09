﻿Stand-up-Paddeln im Sonnenuntergang auf der Warnow: Lohnt sich die Sundowner-Tour in Rostock?

Rostock. Sternenklarer Abendhimmel, die Warnow ruht am Stadthafen. Zwölf kleine Lichter gleiten über das Wasser am Rostocker Stadthafen. Sie sind an den Stand-up-Paddle-Boards (SUP) befestigt, mit denen die Gruppe von Do Yours unterwegs ist. Die Tour zum Sonnenuntergang soll das Highlight des Tages sein – für Gäste und Trainer.

Los geht es am türkisfarbenen Bus am Ufer der Holzhalbinsel. Maxi Eggert, Leiterin von Do Yours, erwartet die Gruppe an den bereitgelegten Boards. „Jetzt aber schnell, gleich geht die Sonne unter.“ Jeder nimmt sich ein neun Kilo schweres Board und ein Paddel und ab geht es zum Steg. Noch schnell die Lichter an den Seilen des Boards befestigen, schon gleitet das SUP auf das Wasser.

Damit vorbeifahrende Boote die SUPs erkennen, werden Lampen auf den Boards montiert. © Quelle: Constantin Krüger

Auch Anfänger schaffen die SUP-Tour auf der Rostocker Warnow

„Da wir eine Tour fahren, ist es für Anfänger etwas schwerer“, warnt Maxi. Der Rostocker Florian Ruchnewitz probiert Stand-up-Paddeln das erste Mal aus. „Eigentlich wollte ich mir alleine ein Board leihen, dafür war ich aber zu spät dran. Dann dachte ich, mache ich eben bei der Tour mit.“

Florian Ruchnewitz stand zum ersten Mal auf einem SUP. © Quelle: Constantin Krüger

Aus den Knien steht der 28-Jährige fix auf und steht stabil auf seinem Board. Dass er das noch nie gemacht hat, vermutet keiner. „Anfangs war es etwas wackelig, da musste ich mich dran gewöhnen. Als ich dann aber die Balance hatte, war es wirklich cool.“

Laut Maxi finden die Touren im Sonnenuntergang immer dann statt, wenn sich genügend Leute dafür anmelden. „Ab drei Buchungen paddeln wir los.“ Daher gebe es keinen festen Tag für die Tour im Sonnenuntergang. Das Gleiche gelte für die Touren zum Sonnenaufgang. Beide orientieren sich ihren Angaben zufolge außerdem an den Zeiten, wann die Sonne auf- beziehungsweise untergeht. „Das kann morgens auch schon um vier Uhr sein.“

Außerdem bietet Do Yours Yoga auf dem SUP an und Touren für Kinder. Auch Firmen können sich auf dem Gelände auf der Holzhalbinsel einmieten und SUP-Ausflüge buchen.

Rosotcker SUP-Trainer geben Tipps, um Balance zu halten

Die Gruppe paddelt die Warnow runter, am Himmel zeigt sich ein Kunstwerk aus orange, pink und hellblau. Hanna Richter und Johanna Zörner aus Rostock sind schon etwas erfahrener: „Diese Tour haben wir zwar noch nie mit gemacht, aber wir waren schon öfter Stand-up-Paddeln. Von der Tour haben wir über Instagram erfahren.“ Wie es ist, vom Board zu fallen? „Das weiß ich leider nicht, bisher ist mir das noch nicht passiert“, sagt Hanna Richter schulterzuckend.

SUP-Touren und -Verleih in Rostock Do Yours am Gaffelschonerweg 6 verleiht das Anfänger-SUP-Board für 15 Euro, ein ganzer Tag kostet 45 Euro. Sechs Personen können sich ein Big SUP für 60 Euro ausleihen. Eine Stunde SUP-Kurs kostet 25 Euro, anderthalb Stunden SUP-Yoga kosten 30 Euro. Infos unter www.doyours-sup.de Bei Supremesurf Am Strande 2e kostet eine Stunde 15 Euro, ein Tag 29 Euro. Ein Wochenende von Samstag bis Montag kostet 60 Euro. Der Anfängerkurs auf der Ostsee kostet 39 Euro. Weitere Infos unter www.supremesurf.de Das Paddelcenter Am Warnowufer 59 verleiht SUP-Boards pro Tag für 25 Euro. Kontakt unter www.paddelcenter.de Bei HW-Shapes in der Heinrich-Heine-Straße 7 kostet die Stunde SUP 15 Euro, ein Tag 45 Euro. Der zweistündige Einsteigerkurs kostet 39 Euro, eine Tour auf der Ostsee 30 Euro. Mehr unter www-hw-shapes.de

An diesem Abend fällt niemand ins Wasser. Das liegt wohl auch daran, dass einige der Paddellehrer mit dabei sind und hin und wieder Tipps geben, wie man die Balance hält. „Paddel direkt auf die Welle zu und immer weiter paddeln. Nicht aufhören“, sagt Denny Kambs, als ein Boot vorbeifährt und Wellen herüberschwappen. Der professionelle SUP-Athlet hat die Geschäftsführung von Do Yours vor sechs Jahren übernommen. Seitdem ist auch Maxi Eggert an Bord.

Maxi Eggert leitet Do Yours und bietet SUP-Touren im Sonnenuntergang auf der Warnow an. © Quelle: Constantin Krüger

„Vorher habe ich im Büro gesessen. Durch viele Zufälle bin ich hier gelandet. Ich wollte gerne im SUP-Bereich arbeiten, weil Stand-up-Paddeln quasi immer geht.“ In ihrer Freizeit geht die 32-jährige Rostockerin Kitesurfen. Kurse gibt sie darin aber nicht. „Da müssen die Wetterbedingungen stimmen, das kann man nicht jeden Tag anbieten. Außerdem soll es mein Hobby bleiben.“

SUP-Team lässt auf der Abendtour den Tag ausklingen

Maxi leitet ein Team aus zehn Mitarbeitern, fest angestellt sind aber nur Denny und sie. Die Tour im Sonnenuntergang ist für das Team ein schöner Tagesabschluss. „Es kommen immer viele Mitarbeiter von uns mit. Das ist ein kleines Highlight am Tagesende. Außerdem bleiben sie so in der Übung“, sagt Maxi Eggert.

Die Boards mit den Taschenlampen erreichen nach anderthalb Stunden den Steg. Die Gruppe ist zufrieden. „Es hat Spaß gemacht“, finden Hanna Richter und Johanna Zörner.

Wer die Tour für 25 Euro pro Person selbst erleben möchte, kann sich unter 01768 / 22 57 208 melden.

