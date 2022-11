﻿Monate nach Starkregen in Gelbensande: „Über den Winter werde ich im Camper wohnen müssen“

Am 17. September hat heftiger Starkregen mit Hagel und Sturm solche Fluten ausgelöst, dass mehrere Menschen in Gelbensande nicht mehr in ihren Häusern wohnen können. Zwei Monate später sind die Auswirkungen der Naturkatastrophe noch immer zu sehen und zu spüren. Weihnachten fällt für einige aus.

Gelbensande. Es war ein Unwetter unerwarteten Ausmaßes, das am 17. September vor allem die Bewohner rund um die Transitstraße in Gelbensande böse überraschte. Die Betroffenen versuchten ihre Häuser und Grundstücke vor rauschenden Wassermassen zu retten. Für manche ein schier auswegloses Unterfangen, denn das Wasser, das durch einen heftigen Starkregen mit Hagel und Sturm solche Fluten auslöste, war unberechenbar – das hatte hier bis dato noch keiner erlebt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem Sabine Jungbloot-Warnka hat es schwer getroffen. Die 55-jährige Kellnerin lebt seit über 30 Jahren in dem Backsteinhaus, das sie von ihrer Mutter geerbt hat. Es steht direkt an der Transitstraße an einem der niedrigsten Punkte. „Das Wasser lief wie ein Sturzbach in mein Haus“, erinnert sie sich. Wohnen kann sie darin nun erst mal nicht mehr. „Hier, dieser Wohnwagen ist jetzt meine Behausung. Ich fühle mich ganz schön eingeengt“, sagt die blonde Frau, während Mitarbeiter einer Sanierungsfirma immer noch versuchen, das Ausmaß der Schäden im Inneren des alten Hauses festzustellen und zu beheben.

Notbehausung über den Winter: Ein Wohnmobil

Sogar für den Wohnwagen musste sie bei der Versicherung kämpfen. „Dabei hätte den Mitarbeitern doch gleich klar sein müssen, dass die Alternative billiger ist als eine Ferienwohnung“, sagt Jungbloot-Wanka, die auch wegen ihres Hundes nicht das Grundstück verlassen will. Außerdem muss sie die Sanierungsarbeiten begleiten, denn die haben es in sich. „Die Wände sind aus Holz und Lehm, die Böden aus alten Holzdielen – das ist schwer trocken zu kriegen“, erzählt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Haus von Sabine Jungbloot-Wanka muss saniert werden – die Dielenfußböden müssen fast alle erneuert werden. © Quelle: Ove Arscholl

In den Räumen ist der Putz an den Wänden aufgebrochen, die Dielen sind größtenteils entfernt und nur noch die tragenden Holzbalken zu sehen. Wohnen ist hier zurzeit unmöglich, und der Zustand hält noch an. „Die Trocknung soll zwei bis drei Wochen dauern, danach geht es mit der Sanierung los. Über den Winter werde ich im Camper wohnen müssen, dabei habe ich vorher noch nie gecampt“, lacht die gebeutelte Gelbensanderin, die den Mut noch nicht verloren hat.

Unwetter in Gelbensande: „Wir standen vier Stunden im Wasser“

Der Schaden beim Nachbarn gegenüber, der nur wenige Schritte entfernt wohnt, ist dagegen eher gering. Der 82-Jährige ist trotzdem noch in heller Aufruhr, wenn er von dem Erlebnis erzählt. „Meiner Frau geht es schlecht, sie hat immer noch eine Blasenentzündung. Wir standen ja vier Stunden in Badeschlappen im Wasser. An die Gummistiefel kamen wir nicht mehr ran. Wir wollten das Wasser mit Besen wegschieben – aber wohin, es war ja überall“, erklärt der Rentner.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sein Glück: „Ich hab Fliesen im Keller und den Boden mit Dachpappe ausgelegt über den Rand hoch – das hab ich alles selbst gemacht.“ Auch das Dach der Garage sei hinüber, bei Sturm und Hagel davongeflogen. KfZ-Meister und Wehrführer der ansässigen Feuerwehr Björn Seefeldt hat seine überflutete Werkstatt wieder in den Griff bekommen. „Es ist ja auch nur eine Werkstatt“, sagt der Feuerwehrmann angesichts der Schäden in anderen Wohnhäusern.

„Weihnachten fällt dieses Jahr aus“

„Aber es gibt Häuser, die müssen jetzt richtig saniert werden, nicht einfach nur renoviert“, so Seefeldt. Der Wehrführer war damals wie heute nah dran am Geschehen und weiß auch, dass die Anwohner zusammengehalten und sich gegenseitig geholfen haben. „Viele haben ihre eigenen Schmutzwasserpumpen mitgebracht und sich um die Verpflegung gekümmert. Auch wir als Feuerwehr haben positives Feedback bekommen“, erzählt der ehrenamtliche Helfer.

In seiner Kfz-Werkstatt arbeitet Feuerwehr-Chef Björn Seefeldt am Auto eines Kunden. © Quelle: Ove Arscholl

Um die Verpflegung vor allem für die kommenden Feiertage im Dezember macht sich auch Sabine Jungbloot-Wanka Gedanken. „Also Weihnachten fällt dieses Jahr aus“, sagt sie. Für ein gemütliches Weihnachtsessen mit den Lieben und Entenbraten sei im Camper einfach kein Platz.