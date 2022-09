﻿Vollgelaufene Häuser, Straßen und Gleise: So heftig traf der Starkregen den Landkreis Rostock

Gelbensande/Graal-Müritz. Alexander hat die dramatischen Minuten mit seinem Handy gefilmt – die Minuten, in denen Gelbensande absäuft. „Ich wohne seit 20 Jahren hier. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt der Mittvierziger. Auf denen wackeligen Aufnahmen ist Regen zu sehen. Unmengen an Regen. Er steht bis zu den Türen der Autos, läuft in die Keller der Mehrfamilienhäuser. Straßen, Wege, Parkplätze – am Heidering gleicht alles einer riesigen Seenlandschaft.

Ein heftiges Unwetter hat am Sonnabend massive Schäden im Osten des Landeskreises Rostock angerichtet: In Blankenhagen, Rövershagen und Gelbensande fiel so viel Regen, dass Keller und ganze Häuser überflutet, Straßen und sogar Bahngleise unterspült wurde. Auf der Ostsee vor Graal-Müritz tobten zeitgleich gleich drei Windhosen – Wasser-Tornados. Das Extrem-Wetter und seine Folgen.

Das Grundstück von Hans-Helmut Pach in Willershagen ist komplett überflutet. © Quelle: Andreas Meyer

Durch den Garten fließt ein Fluss

Es ist schon früh am Abend, als Hans-Helmut Pach endlich aufatmen kann: Der 64-Jährige wohnt in Willershagen, gleich neben dem Wallbach. Eigentlich ein harmloser kleiner Wasserlauf, an diesem Tag ein reißender Strom. Pach steht auf seiner Terrasse und blickt dorthin, wo eigentlich sein Garten ist: Dort fließt jetzt der Wallbach. „Die Hochbeete waren nicht mehr zu sehen. Das stand hier mindestens einen Meter hoch.“

Als am frühen Morgen der Pegel des Baches steigt und das Wasser den Garten überflutet, werden Erinnerungen wach: „2005 und 2007 war es schon mal so schlimm“, erzählt Pach. Dieses Mal sind er und seine Frau besser vorbereitet: Die Feuerwehr bringt Sandsäcke, die Türen werden verbarrikadiert. „Die Sauna im Garten ist abgesoffen – und der Fahrradschuppen. Mal sehen, was alles kaputt gegangen ist“, sagt er. Er kann nur abwarten bis die braune Brühe abgeflossen ist. Drinnen aber bleibt alles trocken. „Wir haben richtig Glück gehabt“, sagt er.

Der kleine Wallbach hat sich in einen reißenden Strom verwandelt. © Quelle: Andreas Meyer

„Wir haben davor immer gewarnt“

Das kann Sabine Jungbloot-Wanke nicht behaupten. Zwei Mal muss die Feuerwehr an diesem Tag bei der 55-Jährigen am Gelbensander Sportplatzweg anrücken. Die massiven Schäden konnten die Retter aber nicht verhindern. Vor dem Jungbloot-Wankas Haus liegt bereits ein Schrank. Aussortiert, weil er sich mit dem Wasser vollgesogen hat. „Das Schlafzimmer ist komplett hinüber. Schränke, Bett. Der Holzfußboden hat sich vollgesaugt“, erzählt sie. Wie sie so ruhig bleiben kann? „Ich habe heute schon genug geweint.“

Kleiderschrank und Teppich aus dem Schlafzimmer von Sabine Jungbloot-Wanka (55) landen auf dem Müll. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Gelbensanderin hofft auf die Versicherung – und dass die Gemeinde endlich reagiert: „Ich habe den Bürgermeister schon vor Wochen angerufen und gewarnt“, erzählt Jungbloot-Wanka. Die Gullys an der Straßen seien alle verstopft und auch vom benachbarten Grundstücke der ehemaligen Osmose-Fabrik läuft immer wieder Wasser in ihren Garten. „Alles wurde zugebaut. Irgendwo muss der Regen ja hin.“ In ihr Haus, ihr Schlafzimmer, die Küche offenbar. „Das ist die tiefste Stelle weit und breit. Hier sammelt sich alles.“ Für den Regen könne niemand etwas – aber für die anderen Versäumnis, die sie nun ausbaden muss. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Feuerwehr-Chef säuft selber ab

Am Schlossweg steht Reinhold Höfer (64) vor seiner Garage. Dort steht das Wasser immer noch zehn, 15 Zenitmeter hoch. Keine Gummistiefen – keine Chance an das eigene Auto zu kommen! „Vor zehn Jahren ist Gelbensande schon mal abgesoffen. Da war es aber lange nicht so schlimm. Dieses Mal ist das Wasser in geparkte Autos reingelaufen. Das waren mindestens 25 Zentimeter auf der Straße!“

Heftige Regenfälle haben Gelbensande.überflutet. Reinhold Häfer (67) wohnt seit 40 Jahren im Ort, so etwas hat er noch nicht erlebt. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Im Gerätehaus der Feuerwehr zieht Björn Seefeldt Bilanz: 37 Keller, Häuser, Garagen mussten er und seine Kameraden seit etwa 10 Uhr morgens leerpumpen. Großschadenslage, heißt das im Feuerwehr-Deutsch. „Wir haben die Notfälle von hier aus gesteuert.“ Als gegen 19 Uhr noch ein Einsatz reinkommt, stöhnen die Ehrenamtler: „Na, dann mal wieder rein in die nassen Klamotten.“

Am Ende werden die Feuerwehrleute aus Gelbensande, aus Rövershagen, Graal-Müritz, Blankenhagen, Poppendorf und Mönchenhagen fast zehn Stunden im Einsatz gewesen sein. Dabei hätte Gelbensande-Wehrführer Seefeldt allen Grund gehabt, zu Hause zu bleiben: „Auch meine Werkstatt ist abgesoffen.“ Das Wasser sei durch den Neubau ins Büro gelaufen. Ob und was kaputt ist – Seefeldt zuckt mit den Schultern: „Ich weiß es nicht. Als Feuerwehrmann ist man erstmal für die anderen da.“ Ein Kumpel habe auf dem Hof ein Loch gegraben, damit das Wasser abfließt. „Gucken wir mal.“

Gelbensandes Wehrführer Björn Seefeldt leitete die Einsätze - obwohl auch seine Kfz-Werkstatt abgesoffen war. © Quelle: Andreas Meyer

Gleise unterspült: Züge der RE 9 fallen aus

Wie stark die Wassermassen sind, zeigt sich auch zwischen Willershagen und Blankenhagen: Die Kreisstraße ist gesperrt – und am Abend noch überflutet. „Wir gehen davon aus, dass sie unterspült wurde“, sagt Feuerwehr-Chef Seefeldt. Am Montag sollen sich Fachleute die Straße anschauen. „Solange gehen wir kein Risiko ein, solange müssen die Leute über Rövershagen fahren.“

Die Kreisstraße zwischen Willershagen und Blankenhagen ist gesperrt – weil sie unterspült wurde. © Quelle: Andreas Meyer

Am Sonnabendabend dann die nächste Hiobsmeldung: Der Starkregen hat noch weitere Folgen. Ein Sprecher der Deutschen Bahn AG bestätigte, dass die Bahn-Strecke zwischen Rostock und Ribnitz-Damgarten gesperrt werden musste – weil offenbar die Gleise vom Regen unterspült worden sind.

Ab 20 Uhr fallen alle Züge der Linie R9 (Rostock – Sassnitz) aus. Die Odeg verkehrt vorerst nur noch zwischen Ribnitz-Damgarten West und Sassnitz. Die Bahnhöfe Mönchhagen, Rövershagen und Gelbensande werden nicht mehr angefahren. Zuvor durften Züge den unterspülten Abschnitt nur im Schritttempo passieren. Wie lange die Sperrung andauern wird, sei – so der Bahn-Sprecher – noch unklar. „Wir werden die Lage am Sonntag neu einschätzen.“