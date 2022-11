﻿Am Strande in Rostock: Baustelle auf der L 22 bleibt länger als geplant

Autofahrer aufgepasst: Die Straße Am Strande in Rostock, der wohl meistbefahrene Verkehrsweg von MV, wird länger teilweise gesperrt sein als geplant. Eine Ende war für diese Woche angesetzt, aber jetzt muss auch noch der Straßenbelag erneuert werden. Wie lange es zu Einschränkungen kommen wird – und wie Sie diese umfahren.

Rostock. Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Die Bauarbeiten an der L 22 im Rostocker Stadthafen werden länger dauern als ursprünglich geplant. Das teilte das Unternehmen Nordwasser am Montag mit. Bis voraussichtlich 2. Dezember bleiben demnach zwei der vier Spuren gesperrt. Vor allem im Berufsverkehr am Morgen und am Nachmittag ist deshalb mit erheblichen Wartezeiten und Staus zu rechnen.

Ursprünglich sollten die Ende September gestarteten Bauarbeiten auf Höhe der Holzhalbinsel in dieser Woche beendet werden. Doch im Zuge der Sanierung der Versorgungsleitungen sei festgestellt worden, dass die Oberfläche der stark befahrenen Straße stärker beschädigt ist als angenommen, teilte Nordwasser-Sprecherin Bettina Kalnins mit. In Abstimmung mit der Hansestadt werde die Erneuerung der Fahrbahndecke deshalb in das laufende Projekt eingebunden.

Rund 50 000 Fahrzeuge passieren die L 22 in Rostock täglich

Am Fuße der Petrikirche erneuerte der städtische Versorger innerhalb der vergangenen acht Wochen einen 112 Jahre alten Schmutzwasserkanal. Das Konstrukt mit Baujahr 1910 sei niemals für die Belastung ausgelegt, der es heute standhalten muss, sagte Uwe Wetzel, Abteilungsleiter Bau und Planung bei Nordwasser, zum Start des Projekts. Der Kanal habe gewaltig unter dem ständig steigenden Verkehrsaufkommen auf der L 22 gelitten. Die nutzen laut Angaben der Rostocker Stadtverwaltung täglich gut 50 000 Fahrzeuge. Sie gilt als die meistbefahrene Straße in MV.

Um die Leitungen wechseln zu können, sägten die Arbeiter den Asphalt auf und gruben etwa drei Meter in die Tiefe. Dabei dürfte der schlechte Zustand des Fahrbahnbelags aufgefallen sein. Die Arbeiten am Kanal seien planmäßig beendet, wie Nordwasser-Sprecherin Kalnins mitteilte. In den kommenden Tagen werde der Aufbau der Straße beginnen.

Umleitung über Verbindungsweg und August-Bebel-Straße

Bereits am ersten Tag der Teilsperrung der L 22 auf Höhe der Holzhalbinsel staute sich der Verkehr in beide Richtungen hunderte Meter weit. Autofahrer, die nicht direkt in den Stadthafen oder die Innenstadt müssen, sollten den Engpass deshalb meiden. Von der Rövershäger Chaussee kommend, empfiehlt es sich, in den Verbindungsweg abzubiegen und über die August-Bebel-Straße zu fahren. Die L 22 ist dann direkt über den Kanonsberg wieder erreichbar oder über Park- und Ulmenstraße.