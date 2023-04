Verletzte und Stau nach Unfall am Rostocker Werftdreieck: Blitzer und Ampel defekt

Amtsinhaberin verliert Wahl

Sind die Menschen in MV mit ihren Bürgermeistern unzufrieden? Immer öfter werden die Amtsinhaber abgewählt – so wie am Sonntag in Tessin. Dort stimmten die Wähler mehrheitlich gegen die Bürgermeisterin, die als einzige Kandidatin angetreten war. Wie es in Tessin weitergehen soll – und woher der Frust stammen könnte.