Wegen Bauarbeiten an einem historischen Schmutzwasserkanal müssen Autofahrer sich auf der meist befahrensten Straße des Landes auf Wartezeiten einstellen. Wie das aussieht, berichtet die OSTSEE-ZEITUNG am Montagnachmittag von vor Ort.

Staugefahr durch Großbaustelle Am Strande in Rostock

Rostock. Autofahrer müssen sich ab Montag auf Stau und stockenden Verkehr einstellen, wenn sie auf der L22 am Stadthafen durch Rostock fahren wollen. So wird die Straße Am Strande ab 9 Uhr auf Höhe der Holzhalbinsel teilweise gesperrt. Grund dafür sind notwendige Arbeiten an einem sanierungsbedürftigen Schmutzwasserkanal aus dem Jahr 1910, wie der örtliche Versorger Nordwasser mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Acht Wochen lang nur einspurig befahrbar

Die L22 werde demnach auf einer Strecke von rund 150 Metern zwischen Slüterstraße und Warnowstraße nur noch auf zwei statt vier Spuren befahrbar sein. Die Bauarbeiten würden voraussichtlich acht Wochen andauern, hieß es.

Das dürfte vor allem in den Morgenstunden und am Nachmittag für massive Einschränkungen im Straßenverkehr sorgen. Denn die L22 gilt als meist befahrene Straße in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Laut Angaben der Rostocker Stadtverwaltung passieren sie täglich bis zu 50 000 Fahrzeuge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von OZ