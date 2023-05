﻿Staugefahr für Pendler: Neubrandenburger Straße in Rostock muss saniert werden

Rostock/Kessin. Wegen des fast schon denkmalschutzbedürftigen Kopfsteinpflasters, das den Bahnübergang säumt, drosseln die meisten Autofahrer ihr Tempo freiwillig auf 30 Kilometer pro Stunde, wenn sie die Neubrandenburger Straße nutzen. Bald jedoch wird eine Baustelle die vielen Pendler, die täglich über die wichtige Verkehrsachse in Brinckmansdorf nach Rostock kommen, zusätzlich ausbremsen.

Denn die Verbindung zwischen Tessiner Straße und Kessin soll laut Angaben aus dem städtischen Tiefbauamt schon seit längerem grundhaft saniert werden. Sind alle Formalitäten erfüllt und das notwendige Geld vorhanden, können die Bauarbeiten nun Anfang 2024 starten – Vollsperrungen nicht ausgeschlossen.

In zwei Abschnitten soll die Neubrandenburger Straße im Osten der Hansestadt erneuert werden. Dabei wird nicht nur das antiquierte Pflaster weichen, auch neue Radwege, Querungshilfen für Fußgänger – in Form von Verkehrsinseln – und barrierefreie Bushaltestellen sind den Angaben zufolge geplant. Auch eine zusätzliche Linksabbiegespur, die in den südlichen Teil des noch in der Entwicklung befindlichen Wohngebiets auf dem Gelände der ehemaligen Molkerei führt, werde gesetzt.

Zunächst, so die Pläne des Rostocker Tiefbauamts, soll der Teil zwischen den Bahngleisen und den derzeit noch brachliegenden Grundstücken stadtauswärts in Angriff genommen werden. Für dieses Projekt will die Stadt noch in diesem Jahr Aufträge an Baufirmen vergeben, entsprechende Ausschreibungen befänden sich derzeit in Bearbeitung. Der zweite Abschnitt zwischen Gleisen und Weißem Kreuz soll sich nahtlos anschließen, etwa ab 2027.

Dass die vielbefahrene Neubrandenburger Straße mit Beginn der Bauarbeiten definitiv halbseitig, schlimmstenfalls aber sogar voll gesperrt werden muss, bereitet Pendlern und Anwohner schon jetzt Kopfzerbrechen. Das wurde unter anderem bei der Vorstellung der Pläne im zuständigen Ortsbeirat für Brinckmansdorf deutlich. Wenn es schlecht laufe, müssten sie mit mindestens zwei Jahren Vollsperrung rechnen, mutmaßten die Mitglieder um den Vorsitzenden Marco Dinsel (CDU).

Rostocker Bauamt schließt Vollsperrung nicht aus

Ganz abwegig ist das nicht. Denn laut Angaben aus dem Tiefbauamt sei während der gesamten Bauzeit mit Behinderungen in den entsprechenden Abschnitten zu rechnen. Müssen mit der Maßnahme auch Kanäle erneuert werden, ist „aufgrund der Einhaltung der erforderlichen Arbeitsraumbreiten mit Vollsperrungen für den motorisierten Fahrzeugverkehr zu rechnen“, hieß es dazu aus dem Rathaus.

Die Neubrandenburger Straße in Rostock ist – trotz schlechten Pflasters – eine wichtige Verkehrsachse für Pendler. © Quelle: Ove Arscholl

Dass das notwendig werden könnte, zeigte sich bereits, als vor ziemlich genau vier Jahren eine Trinkwasserleitung in der Neubrandenburger Straße geplatzt war und diese überschwemmte. Infolge der Unterspülung stürzte eine Frau mit ihrem Kleinwagen in ein Loch, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Während des Austauschs der Leitung blieb die Verkehrsachse mehrere Wochen lang dicht.

Alternative Route ab A 19 ist gut zwei Kilometer länger

Für Autofahrer bedeutete das neben mehr Zeit auch einen gewaltigen Umweg, den sie einplanen mussten – und bald wieder müssen. Denn wird der Weg über die Neubrandenburger Straße abgeschnitten, sollten sie aus dem Süden kommend erst eine Abfahrt später die Autobahn 19 verlassen, statt in Kessin in Rostock-Süd abbiegen und von dort über die Tessiner Straße stadteinwärts fahren – beziehungsweise umgekehrt. Etwa zwei Kilometer mehr stehen dann pro Strecke auf dem Tacho, im schlimmsten Fall jahrelang, jeden Tag.

Um die voll gesperrte Neubrandenburger Straße in Rostock zu meiden, müssen Autofahrer einen gut zwei Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen. © Quelle: Grafik Arno Zill

Auch möglich – und nicht unwahrscheinlich – ist, dass viele Autofahrer sich ihren Weg durch die angrenzenden Wohngebiete in Kassebohm bahnen werden, denn die Strecke ist etwas kürzer als die über Autobahn und Tessiner Straße. Schneller dürfte es im Berufsverkehr aufgrund der engen Straßen, der vielen Kreisverkehre und Tempo-30-Zonen allerdings nicht gehen.

Eine offizielle Umleitungsstrecke gibt es seitens der Hansestadt noch nicht. Diese werde rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten und einer potenziellen Vollsperrung bekanntgegeben, hieß es.