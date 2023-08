Die Hauptverkehrsachse, die von der A 20 in die Rostocker Innenstadt führt, muss teilweise gesperrt werden. Autofahrer sollten Ausweichstrecken nutzen – wie lange und welche das sind?

Rostock-Südstadt. Autofahrer, aufgepasst: Am Monatsende wird es eng in der Rostocker Südstadt. Dann will das Tiefbauamt die Asphaltdecke in der Nobelstraße erneuern. Damit ist Staugefahr programmiert, denn über die L 132 fahren täglich tausende Pendler zur A 20 oder kommen von dort in die Stadt.