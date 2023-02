In der Werftstraße am Neptun-Einkaufszentrum in der Rostocker KTV muss ein mehr als 100 Jahre alter Mischwasserkanal ausgetauscht werden. Verkehrseinschränkungen drohen.

In der Rostocker Werftstraße will der Versorger Nordwasser einen Abwasserkanal austauschen. Um den Verkehr flüssig zu halten, wird ab März eine Ersatzstraße gebaut. Was das für die Zufahrt zum Neptun-Einkaufscenter und zur Tankstelle bedeutet.

