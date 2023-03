﻿Staugefahr: Hier wird 2023 rund um Rostock gebaut

Die Baustellen im Rostocker Stadtgebiet zerren bereits an den Nerven der Autofahrer. Nun kommen in diesem Jahr auch noch zahlreiche Baustellen an den Bundes- und Landesstraßen rund um die Hansestadt hinzu. Die OZ hat sie zusammengetragen.

Rostock. Das Ende der Corona-Pandemie könnte für Autofahrer in und um Rostock unerwünschte Nebenwirkungen haben: Weil jetzt wieder mehr gebaut werden kann, dürfte es mehr Baustellen auf den Bundes- und Landesstraßen und damit auch mehr Staus geben.

Das kündigten die Straßenbauverwaltung des Landes und Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Baustellenkalenders 2023 an. Insgesamt werden in diesem Jahr mehr als 100 neue Verkehrsprojekte in MV in Angriff genommen, davon ein gutes Dutzend im Bereich der Hansestadt und ihrer Umgebung.

Ortsumgehung Elmenhorst

Bei der Ortsumgehung für Elmenhorst war der erste Spatenstich zwar schon 2022, der eigentliche Bau beginnt aber erst in diesem Jahr. Bis November 2024 werden 14,5 Millionen Euro in die Hand genommen, um den Rostocker Vorort südlich zu umfahren.

Stadtautobahn Rostock

Zwei der Projekte gehen ineinander über: Auf der Stadtautobahn B 103 muss im südlichen Abschnitt die Fahrbahndecke erneuert werden. Die ersten Arbeiten laufen schon, danach folgt zwischen Mai und August der Teil zwischen Lütten Klein und Evershagen und anschließend von September bis November der Teil zwischen Reutershagen und Schutow.

Für den ersten Bauabschnitt steht bereits fest, dass je eine Richtungsfahrbahn gesperrt und der Verkehr sich dann die andere teilen muss. Beim zweiten wird dies laut Behörde noch abgestimmt. Die Kosten liegen bei insgesamt 1,8 Millionen Euro.

Messestraße am Schutower Kreuz

Der Abzweig von der B 105 zur Messestraße westlich des Schutower Kreuzes ist ein wichtiger Zugang zum dortigen Gewerbegebiet. Damit es dort künftig flüssiger läuft, wird ein zusätzlicher Abbiegestreifen auf der B 105 gebaut und auch die Messestraße um eine Spur erweitert. Die Baumaßnahme startet im April und soll im Juli abgeschlossen sein. Kosten: 700 000 Euro.

Radweg zwischen Gelbensande und Altheide

An der B 105 zwischen Gelbensande und Altheide wird für 1,5 Millionen Euro ein Radweg gebaut. Zwischen Mai und November muss die wichtige Touristenstrecke daher zeitweise halbseitig gesperrt werden. Die Straßenbauverwaltung hat zugesichert, dass die Belastungen während der Ferienzeit so gering wie möglich ausfallen sollen.

L 13 wird bis Clausdorf saniert

Die Landesstraße 13 zwischen der Autobahnausfahrt Bad Doberan und dem Kreisel in Clausdorf wird zwischen Juli und September für 550 00 Euro saniert und muss dafür voll gesperrt werden. Die Umgehung läuft über die L 10 Rostock-Satow.

Ortsdurchfahrt Bargeshagen

In Bargeshagen wird die Straße in Richtung Admannshagen saniert. Die wichtige Pendlerstrecke B 105 ist nicht betroffen. Losgehen soll es noch im März, im April wird die Maßnahme laut Plan bereits abgeschlossen sein. Die Kosten liegen bei 240 000 Euro.

Westhofer Kreuz wird Kreisverkehr

Das Westhofer Kreuz, an dem sich im Westen des Landkreises Rostock die Landesstraßen L 12 und L 22 schneiden, wird in der zweiten Jahreshälfte in einen Kreisverkehr umgewandelt. Das erfordert zeitweise Voll- und Teilsperrungen rund um Rerik. Die Umgehung führt über die B 105 und die L 11.

Geh- und Radwege in Poppendorf

Im östlichen Teil der Landesstraße 182 in Poppendorf, östlich von Rostock, werden zwischen Juni und August Rad- und Gehwege saniert. Kosten: 700 000 Euro.

Glashagen-Stülow

Die Kreisstraße 6 zwischen Glashagen und Stülow südlich von Bad Doberan wird ab Juli ausgebaut. Voraussichtliche Kosten: eine Million Euro.

Ortsdurchfahrt Steffenshagen

In Steffenshagen wird von April bis Mai die Decke der Kreisstraße 3 erneuert. Die Kosten liegen bei 300 000 Euro. Zwischen Steffenshagen und dem nördlich gelegenen Wittenbeck wird zudem ab Juli ein 600 000 Euro teurer Radweg gebaut.

Radweg zwischen Schwaan und Ziesendorf

Entlang der Landesstraße 13 zwischen Schwaan und Ziesendorf wird ein Radweg angelegt. Zwischen Juli und November sollen laut Plan 1,6 Millionen Euro verbaut werden.

Ortsumgehung Dargun

Im Herbst soll die Ortsumgehung von Dargun in Angriff genommen werden. Details nannte die Behörde nicht. Die Stadt im Südosten des Landkreises Rostock wird derzeit noch V-förmig von der Bundesstraße 110 durchzogen. Die Umgehungsstraße soll quasi die Enden des V auf 3,2 Kilometer Länge verbinden und so die Stadt entlasten.

Kooperation im Stadtgebiet Rostock

Darüber hinaus arbeitet die Landesstraßenbauverwaltung bei mehreren Projekten im Rostocker Stadtgebiet mit der Hansestadt Rostock zusammen. Diese hat die OZ auf einer Karte zusammengefasst: