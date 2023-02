In Elstal hat Karl’s Erlebnisdorf viel vor: Neben dem bereits angekündigten Bibi-und-Tina-Park soll es auch Ferienhäuser für die Besucher geben. Nun zeigte Karl’s, wie diese aussehen sollen.

„Stege statt Wege“: Karl’s Erlebnisdorf zeigt die Ferienhäuser in Elstal

Rostock / Elstal. Karl’s Erlebnisdorf hat auf seinem Instagram-Kanal gezeigt, wie die Ferienhäuser aussehen sollen, die in seinem Park in Elstal entstehen.

Diese bieten den Gästen eine Unterkunft, die sich laut der Visualisierung in seine natürliche Umgebung einfügt. „Stege statt Wege“ – so wird das Konzept beschrieben: „Viel Natur, weniger versiegelte Flächen als heute. Zwischen den Ferienhäusern hat die Natur freien Lauf.“

In Elstal hat Karl’s jede Menge vor: Neben seinem Erlebnisdorf, den er im vergangenen Jahr eröffnet hat, soll ein Bibi-und-Tina-Park entstehen. Für diesen steht der Eröffnungstermin noch nicht, der Baubeginn soll Anfang 2024 sein. Karls-Fans können Wünsche abgeben, was in dem Park nicht fehlen darf. Neben einem Reitplatz und einem Heuboden zum Toben, steht auch der Butterkuchen von Bibi-und-Tina-Figur Frau Martin auf dem Wunschzettel.

Upcycling-Hotel von Karl’s Erlebnisdorf besonders beliebt

Die Ferienhäuser in Elstal machen Sinn für Karls, denn seine Unterkünfte sind beliebt: Das Urlaubsportal Holiday Check wertete die nach Besucher-Bewertungen zehn besten Hotels in Mecklenburg-Vorpommern aus, das Karls-Upcycling-Hotel „Alles Paletti“ in Rövershagen landete dabei auf Platz 8. 99 Prozent der Bewertungen waren positiv, Gästen gefiel vor allem das Preis-Leistungsverhältnis, die Familienfreundlichkeit und die Sauberkeit.