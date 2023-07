2023 kommen wieder mehr Gäste aus anderen Ländern nach Rostock, Stralsund oder Rügen. Die Übernachtungszahlen sind bereits in den ersten Monaten des Jahres gestiegen. Warum die Urlauber nach MV kommen – die OZ hat einige von ihnen gesprochen.

Rostock. Ob in der Stralsunder Innenstadt, der Binzer Strandpromenade oder am Alten Strom in Rostock: Immer mehr internationale Touristen entdecken Mecklenburg-Vorpommern als Urlaubsziel für sich. In den Städten und Ostseebädern hört man dieser Tage deshalb auch noch öfter als sonst Fremdsprachen – ob Spanisch, Dänisch, Englisch oder Sprachen aus dem asiatischen Raum.