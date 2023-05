﻿Steinkohlekraft soll früher vom Netz: Wie die Stadtwerke Rostock dennoch warm halten wollen

Rostock. Die markanten weiß-grauen Wolken über Rostock – sie werden in den kommenden Wochen nicht zu sehen sein: Das Steinkohlekraftwerk im Rostocker Seehafen fährt runter. Von Mitte Mai bis Mitte Juni, für eine Revision. An den Hansestadt-Himmel ohne „Kraftwerks-Fahne“ können sich die Rostocker gleich schon mal gewöhnen: Denn mit dem Verbrennen von Kohle ist im Seehafen früher Schluss als bisher geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum das selbst für Insider überraschend kommt, was Kraftwerkseigner EnBW plant und welche Folgen das alles für die Rostocker hat – die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

Betrifft das „Aus“ auch die Menschen in Rostock?

Ja – und zwar all jene, die mit Fernwärme heizen. Denn das Steinkohlekraftwerk ist der zweitwichtigste Lieferant von Wärme für das Netz der Stadtwerke Rostock AG. Umso mehr überrascht reagiert Vorstandschef Oliver Brünnich auf das vorgezogene Aus für den „Meiler“ im Stadthafen: „Wir waren davon ausgegangen, bis 2030 noch Wärme aus dem Kraftwerk zu beziehen. Das vorzeitige Abschalten wird für uns eine Herausforderung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie soll die Wärmeversorgung abgesichert werden?

Grundsätzlich seien die Stadtwerke in der Lage, die benötigte Fernwärme selbst zu erzeugen. „Aber das Steinkohlekraftwerk war für besonders kalte Tage und als Notfallreserve immer wichtig.“ Nun will Brünnich die Pläne für „grüne Fernwärme“ beschleunigen: „Wir sind bereits in konkreten Planungen für eine Wärmepumpe in der Warnow.“ Die soll im Fluss entstehen. Direkt an der Stelle, an der Nordwasser die geklärten Abwässer aus der Kläranlage einleitet. „Das Wasser ist konstant wärmer als das ‚normale‘ Flusswasser.“ Zudem gebe es nach wie vor Pläne, auch andere Quellen „anzuzapfen“ – beispielsweise die Müllverbrennungsanlage, ebenfalls im Hafengelände.

Lesen Sie auch

Wird das Rostocker Kraftwerk zurückgebaut?

Das ist noch offen. Weil der „Meiler“ als systemrelevant für die Energiesicherheit im Osten gilt, könnten der Netzbetreiber 50Hertz und die Bundesnetzagentur anordnen, dass er als Reservekraftwerk erhalten bleiben muss. Personal, Kohle und auch die Anlagen müssten dann für Notfälle bereitgehalten werden. Erst Ende 2020 hatten 50Hertz und der dänische Netzbetreiber Energinet ein solches Szenario geübt. Nach einem flächendeckenden Stromausfall in Kontinentaleuropa wurde das Rostocker Kraftwerk mit Windstrom aus Dänemark wieder „angefahren“, ein sogenannter Schwarzstart.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was plant EnBW am Standort Rostock?

EnBW will in Rostock weiterhin Energie produzieren – „saubere“ Energie. Die Stuttgarter planen gemeinsam mit Partnern, in der Hansestadt in die Produktion von sauberen Brennstoffen einzusteigen. „Innerhalb der nächsten vier Jahre soll im Überseehafen Rostock auf dem Gelände des Steinkohlekraftwerks eine 100-Megawatt-Produktionsanlage für die Erzeugung von grünem Wasserstoff entstehen“, so EnBW-Sprecherin Bohn. Der sogenannte Elektrolyseur soll bereits 2026 in Betrieb gehen. Die technischen Planungen für das mehrere hundert Millionen Euro teure Projekt sind gerade angelaufen, noch fehlt aber das „grüne Licht“ der Europäischen Union aus Brüssel.

Kann das Kraftwerk mit anderen Brennstoffen betrieben werden?

Theoretisch ist eine Umrüstung möglich, heißt es aus Konzernkreisen. Und genau das werde auch geprüft. Auch Kraftwerksleiter Peter Volkmann sagt: „Eine Option – neben der kompletten Stilllegung – ist die Umrüstung auf neue, saubere Brennstoffe, der sogenannte fuel switch“. Denkbar wäre, dass der Wasserstoff – erzeugt aus Windstrom – bei Wind- und somit Strommangel wieder verfeuert wird. Aber auch Wasserstoffderivate – beispielsweise Ammoniak oder Methanol – ließen sich verfeuern. Geprüft wurde nach OZ-Informationen auch, ob das Kraftwerk mit Holz befeuert werden kann.

Wie viele „Abgase“ erzeugt das Rostocker Kraftwerk bisher?

Das Kraftwerk gilt als eines der „saubersten“ in ganz Deutschland, ist aber trotzdem der größte CO2-Emittent in MV. Mehr als zwei Millionen Tonnen pustet das Kraftwerk in manchen Jahren in die Luft. Der größte Teil der grau-weißen Wolken aus dem Kühlturm besteht jedoch aus Wasserdampf. Die Turbinen erzeugen pro Stunde bis zu 1650 Tonnen Dampf.