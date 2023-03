Olivia Jones und Steffen Hallaschka sind bei Obduktion in Rostocker Rechtsmedizin dabei

Die Dragqueen und der Stern-TV-Moderator beschäftigen sich in ihrer RTL-Sendung „Sterben für Anfänger“ mit dem Tod. Dabei besuchen sie eine Leichenschau samt Obduktion in der Rostocker Rechtsmedizin und gehen auf Geisterjagd in einer verlassenen Heilanstalt an der Mecklenburgischen Seenplatte.

Rostock. Zwei TV-Promis machen in Mecklenburg-Vorpommern sehr persönliche Erfahrungen mit dem Tod: RTL-Moderator Steffen Hallaschka (Stern TV) und Dragqueen Olivia Jones machen sich in der sechsteiligen Doku-Serie „Sterben für Anfänger“ auf den Weg, das Sterben zu lernen. Ohne Berührungsängste, aber voller Neugier – für die Zeit „Ü50“ hatten sie sich geschworen, nicht mehr zu verdrängen, was todsicher kommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Reihe ist seit 15. März beim Streamingdienst RTL+ abrufbar. In Folge 3 ist Steffen Hallaschka bei einer Obduktion in der Rechtsmedizin Rostock dabei. Er will wissen, ob der tägliche Umgang mit dem Tod einen Menschen verändert.

Als drei Rechtsmedizinerinnen einer männlichen Leiche die Haut vom Schädel ablösen und mit Skalpellen den Körper aufschneiden, verzieht Hallaschka anfangs noch das Gesicht, stellt aber schnell fest: „Es wird langsam abstrakt.“

Traumjob Forensiker

Dann wird der Schädel aufgesägt, das Gehirn ist Chefsache: Andreas Büttner, Leiter des Bereichs Forensische Medizin an der Rostocker Uni, entnimmt das Organ und verrät dem RTL-Moderator, dass Rechtsmedizin seit jeher sein Traumjob ist. Hallaschka gefällt das. „Ich mag so Typen. Ich mag Menschen, die für etwas brennen. Auch wenn es das tote Gehirn ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Obduktion geht weiter und Hallaschka verliert die Scheu. Je mehr der Brustkorb der Leiche geöffnet und Organe freigelegt werden, desto weniger ekelhaft sei das für ihn gewesen, erzählt er. „Es war wahnsinnig spannend.“

Lost Place: Moderator und Dragqueen mit Ghosthuntern unterwegs

Auch Folge 4 und 5 von „Sterben für Anfänger“ spielt in Mecklenburg-Vorpommern, und zwar an einem Lost Place: Steffen Hallaschka und Oliva Jones begeben sich zusammen mit drei sogenannten Ghosthuntern auf Geisterjagd in der ehemaligen Landesirrenanstalt Domjüch in Neustrelitz. Sie wollen Kontakt zu Verstorbenen, zum Jenseits aufnehmen. Ob es ihnen gelingt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In „Sterben für Anfänger“ zeigen sich Steffen Hallaschka und Olivia Jones so nahbar wie nie zuvor. Für den TV-Moderator war der Dreh „eine der radikalsten und bereicherndsten Erfahrungen meines Lebens“. Die Dragqueen empfindet ähnlich. „Ich habe vieles verdrängt. Olivia Jones war für mich immer ein Schutzpanzer, aber dieses Experiment ging direkt ins Herz.“