﻿Sternsinger bringen Segen ins Rostocker Rathaus: So lief die Aktion

Rostock. „Ein Kind wie ein König darf Gott nah sein, ein ganzer Mensch, nur von außen klein. Und doch geht es Kindern auf Erden nicht gut, zu oft sind sie Opfer von Hass und von Wut“, liest die kleine Mona vor. Dann gibt sie das Mikrofon an Malte weiter. „So helft uns zu helfen den Kindern der Welt, dass jedes Kind Stimme und Namen erhält. Dass jedes Kind weiß: ,Wie ich bin, bin ich gut, Gott schenkt mir ein Herz voller Liebe und Mut’“, ergänzt der Junge.

Mona und Malte gehören zu den Rostocker Sternsingern, die am Sonnabendnachmittag traditionell den Segen ins Rathaus gebracht haben. Etwa 100 Kinder der Rostocker Christusgemeinde der Pfarrei „Herz Jesu“ und aus der Don-Bosco-Schule wurden von der künftigen Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger empfangen. „Ich freue mich sehr darüber, dass unser gemeinsamer Nachmittag heute so etwas wie ein erster Termin für mich ist“, so Kröger. „Schöner kann man es eigentlich nicht haben.“ Die Politikerin betont, sie sei glücklich, dass sich Kinder damit beschäftigen, dass es anderen Kindern nicht so gut geht, „die in Gefahr sind, die kein schönes Zuhause haben“.

Kinderschutz im Mittelpunkt

Die Aktion wird seit 1959 vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und des Bundes der Deutschen katholischen Jugend organisiert. Das Sternsingen entwickelte sich zur weltweit größten Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Es wird Geld gesammelt und in Projekte in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa investiert – in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung und soziale Integration.

Die designierte Bürgermeisterin von der Hansestadt Rostock, Eva Maria Kröger, begrüßt die Sternensänger im Rostocker Rathaus. © Quelle: Martin Börner

Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023 ist Asien. Der Kinderschutz steht unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ im Mittelpunkt. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Jährlich sind etwa eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt – das ist jedes zweite Kind, schätzt die Weltgesundheitsorganisation.

Kinder freuen sich, anderen zu helfen

Den Kindern gefällt es. „Es ist cool und macht Spaß, zu singen und sich zu verkleiden“, sagt etwa die fünfjährige Jula, die seit vielen Jahren als Sternsingerin dabei ist. Die elfjährige Adele betont: „Wir wollen helfen, dass die Kinder in Indonesien ein besseres Leben haben.“ Der neunjährige Daan ergänzt: „Sie brauchen mehr Schutz. Viele müssen zum Beispiel ganz nah an Bahnschienen leben.“ Außerdem, so die Kinder, wolle man den Gleichaltrigen ermöglichen, zur Schule zu gehen. „Es gibt Kinder, die können nicht zur Schule gehen, weil sie im Haushalt helfen müssen“, so die neunjährige Miriam.

Bevor es für die Gruppen ins Rathaus geht, ziehen sie durch Rostock und sammeln Spenden. Spontan bleiben sie auf dem neuen Markt stehen und singen gemeinsam „Stern über Bethlehem“. Passanten bleiben stehen, werfen Geld in die Spendenbox. „Ist das süß“, sagt André Wille. „Diese Aktion ist eine feine Sache, ich finde es schön, dass die Kinder sich so engagieren.“

Kinder sollen lernen, dass sie etwas tun können

Das unterstützen auch viele Eltern, die ihre Kinder begleiten. „Die Kinder wurden immer freundlich empfangen, wir waren schon ganz erfolgreich“, sagt etwa Claudia Dillner. Ihr sei es wichtig, dass ihre Kinder verstehen, dass es anderswo auf der Welt Gleichaltrigen nicht so gut geht. „Sie lernen, dass sie was tun können.“ Neben den gesammelten Spenden hat auch die Ostseesparkasse einen Scheck in Höhe von 1000 Euro überreicht.

Segen für ein gutes Jahr

Zum Abschluss des gemeinsamen Nachmittags im Rathaus kleben die Kinder Aufkleber mit dem Zeichen „20*C+M+B+23“ an die Türen zum Bürgerschaftssaal sowie zu den Büros der Präsidentin der Bürgerschaft und der Oberbürgermeisterin. Es steht für „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“.

Dietmar Wellenbrock, Pfarrer in der katholischen Pfarrei Herz Jesu, erklärt: „Es ist gute Tradition, dass die Sternsinger zum Anfang des Jahres Segen bringen.“ Frei übersetzt heiße „Segen“, dass Gott uns etwas Gutes zusagen möchte. Wellenbrock wünscht allen ein gutes und gesegnetes Jahr 2023.