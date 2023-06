﻿CDU fordert Absetzung von oberstem Stadtplaner: Warum geht es in Rostock nicht voran?

Rostock. Der Rohr-Bauer EEW will erweitern – kann aber nicht. Etlichen Investoren hat Rostock ganz absagen müssen. Weil es keine Flächen mehr gibt. Und auch, was neue Wohngebiete angeht, geht es nicht voran. Jedenfalls nicht spürbar. Rostock stagniert in der Entwicklung – und die CDU in der Hansestadt hat dafür einen Hauptschuldigen ausgemacht.

Die Christdemokraten haben Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) aufgefordert, Rostocks obersten Stadtplaner abzusetzen. Ralph Müller, Chef des Stadtplanungsamtes, soll versetzt „und die Stelle kompetent neu besetzt“ werden, so CDU-Parteichef Daniel Peters. Ist Stadtplaner Müller wirklich Rostocks große „Entwicklungsbremse“? Nein, das Problem ist viel größer, vielschichtiger. Der Versuch einer Analyse.

Wo kommt Rostock nicht voran?

Die Hansestadt gilt als „Motor des Landes“. Wenn das so ist, wäre dringend ein Termin in der Vertragswerkstatt angebracht. Denn der Motor bringt längst mehr seine vollen PS auf die Straße. Die Buga 2025 hat Rostock absagen müssen, weil man die Projekte – die Fußgänger- und Radlerbrücke über die Warnow, den neuen Stadtpark und die Umgestaltung des Stadthafens – nicht rechtzeitig fertig kriegen konnte. Und noch immer ist nicht klar, wann überhaupt Baustart sein soll. Über den Anbau des Rathauses wird seit 2008 geredet. Das neue Volkstheater wollte Ex-OB Roland Methling eigentlich zum Stadtjubiläum einweihen – vor fünf Jahren. Baustart ebenfalls noch offen.

Doch auch bei den „großen Leitlinien“ hapert es. Neue Baugebiete sind seit Jahren ein Thema, doch sie kommen nicht. Das Wohngebiet „Groter Pohl“ ist seit Jahren geräumt, nur einen fertigen Plan gibt es immer noch nicht. Was Rostock jetzt offenbar auf die Füße fällt: Seit Mitte der 2000er Jahre wird über eine Erweiterung des Seehafens gesprochen. Nun stehen Investoren Schlange, aber neue Flächen gibt es immer noch nicht. Christian Weiß, Chef des stadteigenen Wirtschaftsförderers Rostock Business, spricht längst von „Multi-Millionen“, die Rostock jedes Jahr entgehen – in Form neuer Jobs, in Form zusätzlicher Steuereinnahmen.

Stadtplanung Rostock: Welche Rolle spielt Ralph Müller?

Müller ist der oberste Stadtplaner Rostocks. Alle Flächennutzungs- und Bebauungspläne laufen über seinen Schreibtisch. Und in den vergangenen Jahren hat er sich gerade auf Seiten der Wirtschaft und auch bei Wohnungsbauern wenig Freunde gemacht. „Was Herr Müller nicht will, passiert in Rostock auch nicht“, sagt Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der Industrie- und Handelskammer. Er weiß von mehreren Investoren, die mit ihren Plänen am Widerstand des Stadtplanungschefs gescheitert sind.

Auch die CDU sieht den Amtsleiter als Hauptschuldigen. Am Beispiel der Hafen-Erweiterung zeige sich, so Peters, „dass die Rostocker Stadtplanung auf der Bremse steht“. Helmut Schmidt, Chef der Mittelstandsvereinigung MIT, ergänzt: „Es werden nicht nur große Wohnbauprojekte verschleppt, um dem weiteren Mietanstieg und dem Wohnraummangel zu begegnen, sondern auch Anfragen von Wirtschaftsansiedlungen wurden offenbar gleichgültig ignoriert. Dieses Verhalten ist Rostock-feindlich und muss Konsequenzen haben.“

Ralph Müller soll weg: Die CDU fordert die Absetzung des obersten Stadtplaners in Rostock. © Quelle: Ove Arscholl

Schon vorher war Müller nicht unumstritten. Seit längerer Zeit werfen Kritiker ihm und seinem Team vor, beispielsweise neue Einfamilienhäuser in der Stadt aus ideologischen Gründen gezielt zu verhindern. Die Stadtplaner Rostocks hätten noch zu DDR-Zeiten ihr Handwerk gelernt, würden weiter auf „Großwohnsiedlungen“ setzen wollen.

Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger stellt sich vor ihren Planer: „Persönliche Angriffe gegen einzelne Kollegen sind hier fehl am Platz.“ Und weiter: „Es ist bitter, wenn gute Unternehmen sich ansiedeln wollen und der Stadt fehlen Flächen für Industrieansiedlungen.“ SPD, Linke und auch Grünen lehnen eine Demission Müllers ebenfalls ab. Weil die Probleme viel größer sind.

Stillstand in Rostock: Ist die Bürgerschaft das Problem?

Nicht nur im Planungsamt geht es zu langsam. Selbst die stadteigene Wiro plant für größere Vorhaben mindestens ein Jahr Bearbeitungszeit im Bauamt ein. In den Fachämtern fehlt Personal. Ingenieure, Architekten. Echte Spezialisten statt reiner Bürokraten. Linken-Fraktionschef Christian Albrecht sagt: „Dass wir an einigen Stellen mehr Personal brauchen könnten und Krankenstände hoch sind, ist bekannt.“

Doch auch die Bürgerschaft spielt eine Rolle. Über B-Pläne, Bauprojekte und Co. wird oft monatelang diskutiert. Beim kleinsten Ansatz von öffentlichem Protest gegen ein Projekt knickt die Bürgerschaft ein. Sie will es partout allen recht machen. Das Ergebnis ist Stillstand. Der Grote Pohl ist so ein Beispiel. SPD-Frontmann Thoralf Sens räumt ein: „Häufig sollen in Rostock selbst kleinste Details geregelt werden – zum Beispiel die Fassaden- und Dachziegelfarben in Bebauungsplänen.“ Und – auch das gibt der Sozialdemokrat zu – Rostock fehlt ein Plan. Seit Jahren wird über Hochhäuser diskutiert. Genehmigt und gebaut wurde bisher nicht ein einziges.

Firmengelände der Erndtebrücker Eisenwerke EEW und von Liebherr im Rostocker Seehafen: EEW will erweitern, bekommt aber keinen Platz. © Quelle: Andreas Meyer

Wie könnte eine Lösung aussehen?

Bei aller Kritik an Ex-OB Claus Ruhe Madsen: Eine Idee, die nie richtig umgesetzt wurde, könnte Rostock helfen. Madsen wollte die Arbeitsweise der Verwaltung ändern. Mitarbeiter aus allen relevanten Ämtern sollten gemeinsam an Projekten arbeiten und Probleme so schneller lösen. Eine Art „Task Force“ für wichtige Vorhaben.

Die SPD bringt genau das wieder ins Spiel. Und was auch Sinn machen könnte: Linke und Grünen wollen früher beteiligt werden. Statt über fertige Pläne zu reden, die dann im Zweifelsfall langwierig überarbeitet werden müssen, soll die Politik frühzeitig gehört werden. „Das spart später viel Zeit“, sagt Grünen-Chef Uwe Flachsmeyer.

Was Rostock aber am meisten fehlt, das ist Mut. Der Mut, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Mut, auch mal Kritik einstecken zu müssen. Genau das lähmt Rostock bisher.

