﻿Stolperfalle Scooter: Rostock will die Regeln für E-Roller verschärfen

Immer wieder kommt es in Rostock zu Beschwerden, weil E-Roller auf Geh- oder Radwegen rumliegen. Die Bürgerschaft will das nicht länger hinnehmen und will schärfere Regeln für Anbieter und Nutzer der Leihscooter einführen. Das ist aber nicht so einfach.

Elektroroller, die nicht ordnungsgemäß abgestellt oder mutwillig umgeworfen sind, werden leicht zur Stolperfalle. Die Hansestadt will bei den Scootern nun die Regeln verschärfen.

Rostock. Sie sollen Menschen auf einfache Art fortbewegen – doch viel zu oft liegen Elektroroller verschiedener Leihanbieter als Stolperfalle auf den Rostocker Gehwegen. „Das ist nicht nur für Blinde und Sehbehinderte eine Gefahrenquelle. Es ist auch hinderlich für Menschen mit Rollator, Radfahrer oder Eltern, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind“, sagt Gabriele Wahl, Sprecherin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Rostock.

Die Kritik findet nun Gehör – die Rostocker Bürgerschaft will die Regeln für Leihscooter-Anbieter und Nutzer verschärfen. Ein entsprechender Antrag ist am 26. Oktober Thema der Bürgerschaftssitzung.

Fahrverbote in der City und feste Abstellzonen

Die größten Fraktionen haben gemeinsam einen ganzen Forderungskatalog erarbeitet. So sollen künftig feste Abstellzonen für die Scooter ausgewiesen und sensible Bereiche – wie beispielsweise die Kröpeliner Straße – zu Fahrverbotszonen erklärt werden. Außerdem fordern CDU/UfR, SPD, Linke/Die Partei sowie die Grünen, dass das Beschwerdemanagement verbessert und die Erkennbarkeit der Roller im Dunklen erhöht wird. Wichtig sei auch, dass beim Abstellen der E-Scooter die Blindenleitsysteme künftig freigehalten werden.

Doch nicht alle Wünsche der Fraktionen lassen sich umsetzen. „Was wir auf jeden Fall schnell vereinfachen wollen, ist das Beschwerdemanagement“, sagt Steffen Nozon vom Amt für Mobilität der Hansestadt. Bisher können sich Rostocker, denen ein falsch geparkter Scooter auffällt, entweder über das Portal Klarschiff melden oder die vier großen Verleihfirmen kontaktieren, deren Daten auf der Webseite der Hansestadt aufgelistet sind. „Wir wollen künftig eine Mailadresse, die dann direkt bei den Anbietern landet, damit diese schneller reagieren können. Und uns erleichtert das, zu sehen, mit welchem Verleiher es die meisten Probleme gibt“, sagt Nozon.

Generell seien die in Rostock vertretenen Rollerfirmen aber kooperativ. „Schließlich wollen sie gern am Markt bleiben, denn an sich werden die E-Scooter in der Hansestadt sehr gut genutzt. Auch für die sogenannte letzte Meile von den Nahverkehrs-Haltestellen nach Hause“, weiß Nozon. Die zentrale Mailadresse soll spätestens im Frühjahr über eine Werbekampagne bekannt gemacht werden.

Rechtsgrundlage für Fahrverbotszonen fehlt

Was aber beispielsweise derzeit nicht ginge, sei die Errichtung von Fahrverbotszonen. Das Abstellen der Roller könnte zwar technisch eingeschränkt werden – sodass beispielsweise keine Scooter auf der Kröpeliner Straße geparkt werden können. „Was das Fahren anbelangt, geht das aber in Deutschland nicht so einfach“, sagt Nozon.

Während Städte wie Paris sowohl die Drosselung der Geschwindigkeit als auch das Abstellen des Motors nur in bestimmten Bereichen zulassen, fehlen in der Bundesrepublik bisher die rechtlichen Grundlagen für diese Eingriffe in den Roller-Gebrauch. Dennoch gelten natürlich die Regeln, dass Scooter beispielsweise nicht auf Gehwegen fahren dürfen. „Und das wird auch kontrolliert und Verstöße entsprechend geahndet“, sagt der Mobilitätskoordinator der Hansestadt.

Ab kommendem Jahr sollen auch feste und entsprechend markierte Abstellbereiche für die Scooter eingerichtet werden. Ein Beispiel dafür gebe es schon auf Höhe des Galeria-Kaufhauses an der Ecke Breite/Lange Straße. „Das Netz dieser Flächen wird aber gerade erarbeitet und dann bekannt gemacht, auch in Absprache mit den Betreibern“, erklärt Nozon. Für die Abstellflächen würden dann Pkw-Stellflächen umgewidmet. „Es ist immer eine Abwägung – aber da Scooter Fahrzeuge sind, gehören sie nicht auf die Gehwege“, sagt er. Zudem sei es für die Nutzer dann leichter, die Abstellzonen zu erreichen. „Liegen die auf Fußwegen, dürften die Roller ja ansonsten die letzten Meter gar nicht mehr gefahren werden.“

Polizei: Immer mehr Nutzer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Dass es beim Einfädeln von Roller-Fahrern in den fließenden Verkehr vermehrt zu Unfällen kommt, zeigt auch die Statistik der Polizei. Denn auch die Beamten haben ein wachsames Auge auf die Scooter. Im ersten Halbjahr 2022 wurden bereits elf Unfälle mit diesen E-Scootern registriert. Fünf Menschen wurden dabei verletzt. „Hauptunfallursachen waren unter anderem, dass die Vorfahrt nicht beachtet oder mit dem Scooter gegen ein parkendes oder stehendes Fahrzeug gefahren oder dagegen gefallen wurde“, sagt Rostocks Polizeisprecherin Dörte Lembke. Zudem seien auch Fußgänger auf dem Gehweg von Scootern angefahren worden.

Für die Polizei gibt es aber noch ein anderes Problem, das den Beamten Sorge bereitet: „Wir beobachten immer öfter, dass die Scooter-Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, wenn sie unterwegs sind“, so Dörte Lembke. Was offenbar zahlreichen Nutzern der modernen Roller nicht klar ist: „Für E-Scooter-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer“, sagt die Polizeisprecherin. Auch ein Verlust des Führerscheins ist deshalb möglich. „Für Fahrer unter 21 Jahren sowie Führerscheinneulinge in der Probezeit gelten 0,0 Promille und sie dürfen unter Alkoholeinfluss überhaupt nicht hinter den E-Scooter-Lenker“, macht Dörte Lembke deutlich.

Rostock prüft Schmerzensgeld für Unfallopfer

Geprüft werden soll laut der Bürgerschaftsfraktionen auch ein entsprechender Fonds für Unfallopfer. In Bremen gibt es bereits eine solche finanzielle Entschädigungsmöglichkeit für jene, die von einem Scooter angefahren und dabei verletzt wurden. Dafür zahlen die Anbieter der Scooter freiwillig Geld in einen solchen Fonds ein. „Wie es funktioniert, wissen wir derzeit noch nicht, prüfen das aber“, versichert Nozon.