Stolze Segler, Sport am Strand, Party im Kurhausgarten: Warnemünde feiert Hanse Sail

300 000 Euro Schaden

18 Autos in Schwerin durch Feuer beschädigt: Polizei verhaftet 16-Jährigen

18 zerstörte oder schwer beschädigte Autos, 300 000 Euro Schaden: Zwei große Carport-Brände in Schwerin sind möglicherweise aufgeklärt. Die Polizei verhaftete in Tatortnähe einen Jugendlichen. Warum die Festnahme erst am Tag danach bekannt gegeben wurde.