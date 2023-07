Crash zur Rush Hour

Ein Crash im Bahnhofsviertel sorgt am Mittwochmorgen für Staus: Gegen 8.10 Uhr sind ein Auto und eine Straßenbahn zusammengekracht. Auf der Richard-Wagner-Straße Höhe Paulstraße kam es zur Kollision eines Pkw aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der Linie 5, die in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war.

