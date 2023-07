﻿Straßenmusik ertönt in Rostock: „Tolles Gefühl, Leuten den Tag zu verschönern“

Tipp des Tages

Mehr als drei Dutzend Möglichkeiten gibt es, sich in Boltenhagen ein Eis kredenzen zu lassen. Im Hotel, in der Bar, am Imbiss, an der Strandbude. Doch nirgends ist es so lecker wie Federica Marzano. Ihr Gelato beschreibt das süße italienische Leben im La Dolce Vita.