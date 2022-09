﻿Straßenzoff in Elmenhorst eskaliert: Nachbar baut Zaun – und wird ins Gesicht getreten

Im Ostseebad Elmenhorst eskaliert ein Nachbarschaftsstreit: Ein Anwohner, der die Zufahrtstraße von der Gemeinde gekauft hat und Maut von den anderen Bewohnern des Strandwegs verlangt, baut einen Zaun und trennt damit die Grundstücke der Nachbarn von deren Carports. Nun kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Was genau passierte – und welches Problem die Parteien miteinander haben.

Elmenhorst. Der Straßenstreit von Elmenhorst (Kreis Rostock) eskaliert. Am Dienstagmorgen, 6. September, kam es im Strandweg zu einem heftigen Streit zwischen Anwohnern auf offener Straße. Auslöser sind Baumaßnahmen, die ein Anwohner seit dem frühen Vormittag dort vornimmt. Peter M. hatte vormittags begonnen, zwischen den Grundstücken der Reihenhäuser und den angrenzenden Carports einen Zaun zu bauen. Hintergrund: Peter M. hatte vor Jahren das Reihenendhaus des Strandwegs, eine Ringstraße, gekauft und die Zufahrtstraße von der Gemeinde gleich miterworben. Gemeinde und Amt Bad Doberan-Land hatten schlichtweg vergessen, die Ringstraße ins öffentliche Eigentum umzuwidmen. Jetzt gehört die Straße dem Mediziner, der aus München zugezogen ist. Er verlangt von seinen Nachbarn Maut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der will einen antifaschistischen Schutzwall bauen!“

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr vor den Häusern im Strandweg erneut zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen den Nachbarn. Dabei wurde ein 74-Jähriger durch Tritte ins Gesicht so schwer verletzt, dass er vor Ort im Rettungswagen behandelt werden musste. Der Mann, der mehrere Prellungen erlitten hat, sagte aus, dass er mit seinem Nachbarn in heftigen Streit wegen des Zaunbaus geraten sei. Dabei habe er ihn plötzlich angerempelt und geboxt und als er stürzte, drei Mal mit dem Fuß ins Gesicht und gegen den Oberarm getreten. Für den Vorfall gibt es vier Zeugen. Die Polizei, die ebenfalls vor Ort war, hat Anzeige wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen.

Erst vor einer Woche hatte das Verwaltungsgericht Schwerin eine Klage eines Anwohners gegen das Amt Bad Doberan-Land abgelehnt. Darin ging es darum, dass das Amt gerichtlich gezwungen werden sollte, die Straße in öffentliches Eigentum umzuwidmen. Der Fall landet nun vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesem Wohngebiet am Strandweg in Elmenhorst kommt es immer wieder zu Streitigkeiten unter Nachbarn, seitdem ein Anwohner die Ringstraße von der Gemeinde gekauft hat. © Quelle: Martin Börner

Bis dahin geht es im Strandweg weiter rund. Am Dienstagvormittag vor dem Streit hatte der Anwohner Peter M. mit einem Vorschlaghammer und einem kleinen Gerüst begonnen, einen Zaun zu errichten. Zwölf metallene Zaunpfähle waren bis zum Mittag gesetzt. Sein Nachbar stellte ihn zur Rede, was das solle. Daraufhin eskalierte der Streit bereits am Vormittag auf offener Straße. Der Nachbar des Zaunbauers sagt: „Er hat zu mir gesagt, er baue einen antifaschistischen Schutzwall.“ Die Anwohner im Strandweg fühlen sich mittlerweile nicht nur von der Gesamtsituation genervt und gegängelt, sondern sogar bedroht, da es immer wieder zu Streitigkeiten auf offener Straße kommt, die eskalieren und im Handgemenge enden. Äußern wollte sich Peter M. gegenüber der OZ nicht, sondern ging wortlos in sein Haus.

Anwältin: „In Elmenhorst ist der soziale Friede gefährdet!“

Rein rechtlich gehört die kleine Straße, die als Zufahrt für die Reihenhäuser gedacht ist und die Eingänge der Häuser von den Carports der Anwohner trennt, dem neuen Nachbarn. Er ist also befugt, auf seinem Grundstück einen Zaun zu bauen. Dieser trenne jedoch den Weg der Anwohner zu ihren Carports und damit zu ihren Autos. Ein Nachbar sagt: „Der verlangt ja auch von uns, dass wir über unsere Terrassen ins Haus gehen, damit wir seine Straße nicht mehr betreten, was er uns verbieten will.“ Einen Zaun, der nicht höher als zwei Meter ist und nicht dem ortstypischen Bild widerspricht, kann der Mann auf seinem Grundstück errichten.

In Elmenhorst sind aus Sicht der Anwältin Anne Homann-Trieps, die den Anwohner vertritt, der nun Opfer von Schlägen und Tritten wurde, der soziale Friede und auch das rechtlich zu schützende Wohl aller Einwohner gefährdet. Sie sagt, Gemeinde und Amt seien in der Pflicht, dort endlich zu handeln und eine Situation herzustellen, mit der alle Anwohner in Frieden leben können, um eine weitere Eskalation zu vermeiden.