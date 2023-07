﻿Bunt, spitz und schrill: Diese Sprayer stecken hinter der Graffiti-Kunst in der Rostocker KTV

Rostock. Die spitzen Nasen seiner Protagonisten sind das Markenzeichen von Graffiti-Künstler Sebastian Volgmann: Auf die Hauswand eines Cafés in der Ottostraße hat der Rostocker mit Künstlernamen „Schrill“ ein farbenfrohes Szenario aus Figürchen und Tucan aufgesprüht. „Es beschreibt den Weg des Kaffees von der Kirsche über die Bohne, die verpackt und transportiert wird, bis zum Musiker, der die Atmosphäre im Café widerspiegelt“, erklärt der 42-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tätowiernadel für die Rostocker „Knisterstube“

Neun Fassaden in der KTV hat er gestaltet. „Dabei nehme ich immer Bezug auf den Ort“, sagt Volgmann. Dem Tätowierladen „Knisterstube“ hat er eine XXL-Hand mit Tätowiernadel verpasst. „Der Sprühling kommt“, steht daneben. Denn: Während man sich vielerorts in der KTV über illegale „Schmierereien“ ärgert, haben Volgmann und seine Künstlerkollegen die Lizenz zum Sprühen: „Oft sind es Wohnungseigentümer oder Hausverwaltungen, die uns beauftragen, um genau das zu verhindern“, bestätigt Jörg Schünemann, der 2000 seine Firma „Dosensport“ gründete und vor 13 Jahren Robert Hochstaedter ins Boot holte.

Zum Graffiti-Sprühen kam Hochstaedter wie viele seiner Kollegen: „Man interessiert sich in der Jugend dafür und rutscht dann so da rein“, sagt er und lacht. In Jugendclubs habe er sich an Graffiti ausprobiert, später eine Lehre zum technischen Zeichner gemacht und Medien- und Kommunikationsdesign studiert. Heute hat der 44-Jährige seine Neigung zum Beruf gemacht und sprüht gemeinsam mit Schünemann bundesweit Graffiti an diverse Oberflächen. Mehr als 200 sind es inzwischen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Fassaden in der KTV tragen Handschrift von „Dosensport“

95 Prozent der Kunden seien Firmen, der Rest Privatkunden. Das reiche von kleinen Aufträgen bis hin zum XXL-Kunstwerk. „Unsere größte Arbeit war 4500 Quadratmeter groß“, verrät Schünemann. Auch in der KTV tragen viele Fassaden ihre Handschrift: das riesige Gesicht eines Werftarbeiters am Kabutzenhof, Loki, der Gott der Mythologie in der Waldemarstraße oder ein Trabi auf einer Garagentür in der Budapester Straße, der anmutet, als würde er gerade herausfahren.

Auch den inzwischen verstorbenen Akkordeonspieler Michael Tryanowski, besser bekannt als Rostocker „Spielmann-Opa“, haben die zwei in der Neubramowstraße verewigt. „Den habt ihr ja gut getroffen, hat sein Sohn damals gesagt, als er zufällig vorbeikam“, freut sich Hochstaedter. Dass der Musiker mit der Kapitänsmütze ein beliebtes Motiv ist, zeigt sich auch in der Leonhardstraße, wo Toralf Zoldan von Roid-Design dem Rostocker ebenfalls ein Denkmal aufgesprüht hat.

„Inzwischen sind Graffiti salonfähig geworden“

Die floralen Muster in der Budapester und in der Gellertstraße stammen von dem Rostocker Christoph Kadur. „Die Graffiti habe ich früher aus Lust und Laune heraus gemacht“, sagt er. Inzwischen konzentriere er sich aber auf seine maritimen Illustrationen. Auch IT-Unternehmer Jens Höptner hat an seinem Haus in der Fritz-Reuter-Straße ein Graffiti anbringen lassen: Mit der von Haien bevölkerten Unterwasserwelt „Sharkprojekt“ verbindet er ein ernstes Anliegen: den Schutz der Meere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Inzwischen sind Graffiti salonfähig geworden. In den 90er Jahren hätte niemand daran gedacht, damit Geld zu verdienen“, sagt Volgmann, der nach einer Ausbildung zum Mediendesigner als freier Künstler in der Hansestadt arbeitet. Inzwischen gebe es sogar Sammler, die all seine Graffiti fotografieren, hat er bei Gesprächen erfahren. „Deswegen würde ich gern einen Plan drucken, auf dem alle Standorte aufgelistet sind“, sagt Volgmann. Für ihn ist sein Beruf auch Berufung: „Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn etwas von einem selbst im Stadtbild erhalten bleibt.“

OZ