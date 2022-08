Ausgefallene Burger, süße Kuchen- und Eiskreationen, feurige TexMex-Küche: Das Streetfood-Festival hat Anfang des Sommers viele Besucher in den Stadthafen gelockt. Nun kommen die Garküchen wieder. Wann, was das kostet und wie Sie sich gratis durch die Speisekarte essen können.

Rostock. Satter Nachschlag für Rostock: Das Streetfood-Festival macht erneut halt in der Hansestadt. Die Garküchen-Karawane, die durch ganz Deutschland tourt, kommt seit fünf Jahren nach Rostock und gastierte bereits Mitte Juni 2022 an der Warnow. Nun kehren die Foodtrucks zurück in den Stadthafen und bleiben so lang wie bislang noch nie.

An vier Tagen, vom 30. September bis 3. Oktober, können sich hungrige Streetfood-Fans auf der Haedgehalbinsel durch Speisen aus aller Welt futtern. Und wer Glück hat, darf kostenlos schlemmen: Die OZ verlost Essen-Gutscheine!

OZ-Gewinnspiel zum Streetfood-Festiaval am Stadthafen

Von außergewöhnlichen Burger-Kreationen über coole Drinks bis hin zu süßen Sünden – für jeden Geschmack ist beim Festival etwas im Angebot. Sowohl Trendfood- als auch Veggie-Gerichte stehen auf der Speisekarte. Ganz günstig sind die Leckerbissen nicht, umso mehr lohnt sich die Teilnahme am OZ-Gewinnspiel, denn wir verlosen drei Gutscheine im Wert von je 20 Euro.

Mitmachen ist kinderleicht. Beantworten Sie uns einfach folgende Frage: Wie heißen die frittierten Brandteig-Stränge, die für viele Touristen ein Muss im Spanien-Urlaub sind? Sind das Eclairs, Donuts oder Churros?Hier geht es zum Gewinnspiel.

Zum zweiten in diesem Jahr mal in Rostock

Beantworten Sie die Frage und registrieren Sie sich im Anschluss. Einsendeschluss ist der 12. September 2022, 14 Uhr. Unter allen Teilnehmern mit der richtigen Antwort losen wir die drei Gewinner aus. Diese werden dann von uns benachrichtigt und in der Zeitung sowie online veröffentlicht.

45 Trucks und Stände laden beim anstehenden Streetfood-Festival zur kulinarischen Weltreise ein. Das Schlemmerfest feiert in diesem Jahr seinen 5. Geburtstag und ist auf Jubiläums-Tour. Was die Garküchen zum zweiten Mal binnen eines Jahres nach Rostock zieht? Der Appetit der Hanseaten. „Das erste Event war sehr stark besucht. Wir haben viele Anfragen nach einem Sommertour-Termin bekommen und freuen uns, den Einheimischen sowie Touristen neue kulinarische Highlights zu präsentieren“, sagt Daniel Heuer vom Veranstalter Crowd Event.

1. Streetfood-Festival 2022 was es gab und was es kostete:

Das Streetfood-Festival im Rostocker Stadthafen ist am Freitag (30.9.) 14 bis 22 Uhr, am Samstag und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr und am Montag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahre kommen kostenlos aufs Gelände.