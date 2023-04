﻿Streetfood-Festival 2023 in Rostock: Was es zu Essen gibt und was das kostet

Essen und trinken

Churros gefällig? Süße und herzhafte Trendgerichte soll es demnächst wieder beim Streetfood Festival in Rostock geben.

Burger, Mittelmeer-Gerichte, Asia-Küche: Sich durch eine internationale Speisekarte futtern und Biere und Cocktails aus aller Welt kosten können Genießer demnächst in Rostock. Wann und wo das Schlemmer-Fest stattfindet, was neu ist und was für Kinder geboten wird: Termine, Öffnungszeiten, Preise – alle Infos für Besucher auf einen Blick.

