Streik bei Ikea in Rostock: Was bedeutet das für Kunden am Freitag?

Rostock. Achtung Ikea-Fans: In der Rostocker Filiale des schwedischen Möbelhauses könnte es am Freitag zu Verzögerungen an den Kassen kommen. Der Grund: Auf dem Gelände in der Messestraße in Schutow wird gestreikt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rund 200 Menschen nehmen am Streik teil, gut 40 davon sind bei Ikea angestellt. © Quelle: katrin zimmer

Laut Angaben der Streikführer sind etwa 40 der insgesamt 280 Ikea-Mitarbeiter unter den etwa 200 Beschäftigten im Einzelhandel, die mehr Geld fordern. Für Ikea-Kunden soll es laut Marktchef Jan Hackbarth nur zu geringen Einschränkungen kommen. Das Restaurant werde am Freitag jedoch geschlossen bleiben.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde; für die unteren Beschäftigtengruppen eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,50 Euro. Auszubildende sollen eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 250 Euro erhalten. Die Laufzeit des Tarifvertrages ist für zwölf Monate angelegt. In Mecklenburg-Vorpommern sind mehr als 55 000 Menschen im Einzelhandel beschäftigt.

OZ