﻿Streik bei Ikea in Rostock: Was das für Kunden bedeutet

Dutzende Mitarbeiter legen am 9. und 10. Dezember bei Ikea in Rostock ihre Arbeit nieder, weil die fortschreitende Digitalisierung für Ängste bei ihnen sorgt. Verdi fordert deshalb einen Zukunftstarifvertrag, Ikea setzt jedoch auf die Arbeit mit den Betriebsräten.

Bei Ikea in Rostock wird am 9. und 10. Dezember gestreikt. (Archivbild)

Rostock. Kaum Verkäufer im Ikea-Einrichtungshaus in Rostock: Wer am Freitag und Samstag im schwedischen Möbelhaus in der Messestraße einkaufen will, muss sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Denn neben dem hohen Krankheitsstand im Kollegium hat außerdem noch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi jeweils ab 9.30 Uhr zum ganztägigen Streik aufgerufen. Das Geschäft bleibt jedoch offen.

„Die Mitarbeiter des Food-Bereiches standen am Freitag komplett mit vor der Tür“, sagt Verdi-Sekretär Steffen Ockert in Rostock. Bei Köttbullar und Hot Dogs sah es also eher schlecht für die Kunden aus. Insgesamt hätten sich 30 der 260 Mitarbeiter am Standort an der Arbeitsniederlegung beteiligt.

Digitalisierung bei Ikea: Verdi fordert Zukunftstarifvertrag

Auslöser für den Streik ist die Forderung von Verdi nach einem sogenannten Zukunftstarifvertrag, weil das Unternehmen die Digitalisierung zunehmend vorantreibe. „Es geht um den Schutz der Gesundheit, die Gestaltung der Auswirkungen digitaler Transformation, nachhaltige Beschäftigungsstrukturen und die Reduzierung von Überlastungen für die Kolleginnen und Kollegen bei Ikea“, erklärt Ockert. Doch der Möbelhändler weigere sich darüber zu verhandeln.

Schon jetzt würden die Mitarbeiter in Rostock unter der Überbelastung ächzen, weil der Krankenstand hoch sei und Stellen nicht nachbesetzt würden. Doch der Trend weg vom Warenhaus hin zum Online-Handel bereite den Ikea-Angestellten zunehmend Sorgen, erklärt der Verdi-Sekretär. „Viele fragen sich, ob sie den Anforderungen überhaupt noch gewachsen sind. Eine Kassiererin muss schließlich schon jetzt auch mit Apps und anderen technischen Neuheiten umgehen können.“

Ikea Deutschland setzt auf Zusammenarbeit mit Betriebsräten

Ikea Deutschland bestätigt, dass nach Gesprächen mit Vertretern von Verdi im Sommer die Entscheidung getroffen wurde, keine Verhandlungen über einen solchen „Zukunftstarifvertrag“ aufzunehmen. „Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, die besten Lösungen für den zukünftigen Erfolg von Ikea in Deutschland im direkten Austausch mit unseren Betriebsräten zu finden“, teilt eine Sprecherin mit. Das habe sich in der Vergangenheit bewährt.

Klares Ziel sei eine maximale Beschäftigungssicherung durch die Weiterentwicklung des Geschäfts und die Qualifizierung der Mitarbeitenden für eine erfolgreiche Zukunft, betont die Sprecherin weiter. Laut Verdi kommen aber Betriebsvereinbarungen bei solchen Themen an ihre Grenzen. „Nur Tarifverträge schaffen Rechtsverbindlichkeit für beide Seiten“, betont Steffen Ockert.