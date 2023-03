﻿Streik in Rostock: So reagierten Betroffene am Bahnhof

Die Streiks der Gewerkschaften Verdi und EVG brachten den Zugverkehr deutschlandweit zum Erliegen. Reisende mussten oft mehr Zeit einplanen. Dafür hatte in Rostock nicht jeder Verständnis.

Rostock. Die Bahnsteige am Rostocker Hauptbahnhof sind menschen- sowie zugleer – ein seltener Anblick am Montagmorgen. Da wo sich normalerweise Pendler und Zugreisende tummeln, ist nur ein einziger, junger Mann mit Fahrrad unterwegs. Er schaut kurz verwirrt, dann fällt ihm wieder ein, dass von diesen Gleisen heute nichts rollen wird. „Ich habe kurz vergessen, dass heute Streik ist“, so Niklas Gröne. Er arbeitet in Warnemünde. „Zum Glück kann ich auch Homeoffice machen.“