﻿Streiks im Einzelhandel in MV: Mehr Vollzeitstellen für Mitarbeitern anbieten

Rostock. Stundenlang an der Kasse sitzen und dabei freundlich bleiben, auch wenn der Kunde schlecht gelaunt ist: Was Beschäftigte im Einzelhandel für die Gesellschaft leisten, scheint mancherorts fast wieder vergessen, obwohl das gerade während der Corona-Pandemie überdeutlich wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als „systemrelevant“ eingestuft waren Kassierer in Lebensmittelgeschäften, Lagermitarbeiter und Verkäufer gleichgestellt mit Mitarbeitern der Pflege, wenngleich sie seltener beklatscht wurden. Dass sie nun wegen der Inflation höhere Löhne und Ausgleichsprämien fordern, ist ihr gutes Recht, denn von 1000 Euro netto kann wirklich niemand mehr leben – auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern.

Lesen Sie auch

Allerdings sollten die Forderungen der Gewerkschaft Verdi differenzierter sein. Pauschal 2,50 Euro mehr Lohn für alle würde im untersten Gehaltssegment im Einzelhandel, also für jene, die den Mindestlohn in Höhe von zwölf Euro bekommen, ein Plus von mehr als 20 Prozent bedeuten. Unverhältnismäßig gemessen daran, dass die Inflationsrate für den Monat Juni laut Statistischem Bundesamt bei 6,4 Prozent lag. Eine Einigung dürfte es in dieser Form kaum geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer mehr arbeiten will, sollte das tun dürfen

Eine Schraube, an der die Arbeitgeber unabhängig davon aber schnell drehen sollten, ist die Schaffung von Vollzeitstellen für die, die mehr arbeiten können und wollen. Gemessen an den Aussagen der Streikenden bei Ikea in Rostock am Freitag würde das bereits vielen Menschen helfen, besser über die Runden zu kommen.

OZ