﻿Bewohner nach Streit in Rostocker Flüchtlingsunterkunft: „Habe versucht, zu schlichten“

Rostock. Wegen eines eskalierten Streits musste die Polizei in der Nacht zu Dienstag zu einer Notunterkunft für Geflüchtete in Rostock-Schmarl ausrücken.

Den Angaben zufolge war es zu der Auseinsetzung gekommen, weil mehrere Bewohner der Containeranlage in der Industriestraße im Stadtteil Schmarl betrunken an der Unterkunft auftauchten, obwohl Alkohol dort nicht gestattet ist. Nach heftigen Diskussionen und einem Handgemenge wurde die Polizei alarmiert.

Schlichtungsversuche seitens der Bewohner gescheitert

Er sei am Vorabend dabei gewesen, als die alkoholisierten Männer in die Unterkunft zurückkehren wollten, sagte am Dienstagmittag Shafik Karoum. Der 21-jährige Syrer arbeitet für das Transportunternehmen Amazon und lebt derzeit ebenfalls dort, weil er bisher keine eigene Wohnung gefunden hat. Er habe versucht, zu schlichten, so Karoum. „Ich habe noch gesagt, ihr wisst, dass Alkohol hier verboten ist, haut ab.“ Das allerdings habe die Störenfriede derart aufgestachelt, dass sie handgreiflich wurden.

Die Mitarbeiter des von der Hansestadt engagierten Sicherheitsdienstes Baltic Secur griffen folglich ein. Als die Situation zu eskalieren drohte, riefen sie den Angaben zufolge gegen 23 Uhr die Polizei hinzu. Insgesamt, so ein Polizeisprecher am Dienstag, waren zehn Personen – Bewohner der Unterkunft und Securitypersonal – an der Situation beteiligt. Drei Mitarbeiter der Sicherheitsfirma wurden leicht verletzt.

Die Polizei nahm gegen vier Tatverdächtige Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf. Der Sicherheitsdienst erteilte den Störern einen Platzverweis für 24 Stunden. Die Frage, wo die Bewohner während dieser Zeit unterkommen, ließ das Rostocker Rathaus am Dienstag bis zum frühen Abend unbeantwortet. OZ-Informationen zufolge stellt die Stadt ihnen Alternativen zur Verfügung, beispielsweise in Hostels.

Proteste in Rostocker Notunterkunft wegen schlechten Essens

Zuletzt war es Mitte April zu einem größeren Polizeieinsatz in der Notunterkunft in Schmarl gekommen, nachdem sich etwa 40 Geflüchtete gegen die Unterbringungsbedingungen und die Verpflegung aufgelehnt hatten. Die Verantwortlichen vor Ort hatten sich bedroht gefühlt und laut Dienstvorschrift den Notruf gewählt. Zu Straftaten war es den Angaben zufolge jedoch nicht gekommen.

In einer Gemeinschaftsunterkunft im Rostocker Stadtteil Schmarl leben derzeit etwa 300 Geflüchtete. © Quelle: Frank Hormann

Konkret war es unter anderem um zu kleine Essensportionen und kalte Duschen gegangen. Inzwischen gebe es darüber keine Beschwerden mehr, der Caterer habe deutlich nachgebessert, erklärte eine Rathaussprecherin am Dienstag. Aktuell leben etwa 300 Geflüchtete in der Unterkunft in Rostock.

