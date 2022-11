﻿Streit über Energiekosten und Finanzreserven: Rostocker Uni-Rektor kritisiert Regierung scharf

„Trotzig lächeln und das Weltall streicheln“: Journalist, Autor und DDR-Bürgerrechtler Lutz Rathenow ist mit seinem neuem Buch zu Gast in der „anderen Buchhandlung“ in Rostock. Warum er trotz Repressionen nicht aus der DDR ausreisen wollte, was ihn an Science Fiction fasziniert und warum er am 4. November selbst hinterm Tresen der „anderen Buchhandlung“ steht.